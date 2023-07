Priscila Fantin revela que ainda não caiu a ficha que ganhou o Dança dos Famosos: - Para mim, daqui a pouco estou indo ensaiar

03/07/2023 | 12:10



Na manhã desta segunda-feira, dia 3, Priscila Fantin conversou com o Encontro sobre os sentimentos de ter sido consagrada a campeã do Dança dos Famosos de 2023. A atriz começou revelando que ainda não caiu completamente a ficha que ela conquistou o grande prêmio.

- Eu até agora não realizei de fato. Para mim, daqui a pouco estou indo ensaiar, foram quatro meses de uma rotina muito intensa. Não realizei que já acabou, não realizei que foi como foi. Normalmente a gente faz o programa na quinta-feira, ele é exibido do domingo, então a gente tem um tempo de assentar tudo o que a gente viveu no palco, porque na hora a gente quase não entende o que está acontecendo. A gente vai lá e dança, é muita adrenalina. Dessa vez foi ao vivo, a gente dançou, ainda teve o resultado final, o programa acabou e eu ainda não estou sabendo lidar com isso. Eu fiquei a madrugada toda acordada praticamente. Recebi muitas mensagens, estou respondendo aos poucos, está difícil, porque foi uma repercussão muito grande. Estou muito emocionada e feliz com a abrangência disso tudo. Muito feliz e ter feito um caminho, uma trajetória de tanta dignidade, dedicação, recuperação. A vitória é essa, por ter trilhado um caminho no bem. Acho que é isso que vale a pena na vida, a gente consegue trazer a nossa humanidade junto em tudo que a gente faz.

Em seguida a artista, que participou de duas repescagens e se apresentou em todas as rodadas da competição, falou sobre a rotina intensa de aprender diferentes ritmos de dança toda semana.

- É uma loucura, a gente precisa ficar muito concentrado de fato. Normalmente eram duas horas de ensaio por dia, agora a gente teve dois ritmos e foram três horas. Isso durante quatro, cinco dias na semana. Nessa última, foram seis dias se não me engano. É muito pouco tempo para a gente conseguir assimilar tanta coisa, porque cada semana é um ritmo novo, diferente, então o corpo ter que entender como que aquele ritmo conversa com você... Tenho várias limitações físicas, então ter que colocar aquele gestual, aquele timing de pé, toda a marcação técnica da música e do ritmo era sempre uma novidade. A gente entregava uma coreografia que tinha acabado de ficar pronta, que a gente tinha acabado de entender e preparar, entrega e no dia seguinte tinha que reformular tudo.

Priscila também declarou que sempre é muito focada em tudo o que se propõe a fazer.

- Não sei fazer de outra forma. Acho que a competitividade não está em um lugar ruim nesse caso, é uma coisa muito minha. Eu querendo superar as minhas limitações, os meus desafios internos, as minhas dificuldades, sejam emocionais, físicas, estar longe da família... Eu tenho várias coisas dentro de mim para vencer que a competição fala muito de muim comigo mesma. Não é uma coisa de quero ganhar dos outros, até porque eu torcia muito pelos meus colegas e todos foram muito maravilhosos. Eu tenho essa vontade de conseguir, tenho essa coisa em mim de querer fazer, de conseguir fazer. Gosto muito de me propor a coisas que não fazem parte do meu dia-a-dia, da minha vida. A vida sempre me propor muitos desafios e eu encaro e quero vencer.

Ao ser questionada, a famosa exaltou a relação com o marido Bruno Lopes, que lhe deu todo o apoio necessário.

- A gente mora em São Paulo e o programa é no Rio de Janeiro, então quando eu recebi o convite... A gente está em obra lá, nosso filho estudando no lugar onde a casa está em obra, então era um dia a dia de muita coisa acontecendo na nossa vida. Me ausentar disso foi uma questão para mim de como vai ser, não vou estar participando disso tudo, estar longe do meu filho e dele. Eu não sabia como que eu lidaria com isso e o Bruno realmente falou: Vai tranquila, não se preocupa, a gente está aqui, vai dar tudo certo, eu vou tocar tudo certinho. Além de ter dado esse suporte, ele tem um apoio emocional muito importante na minha vida. Quando a gente se conheceu, ele me mostrou como o caminho do autoconhecimento é libertador e muito necessário de eu experimentar na minha vida. Ele tem essa importância de eu ter conseguido encontrar uma força dentro de mim. Sempre acreditou em mim.

O professor Rolon Ho enviou um recado de agradecimento à Priscila e cobriu a atriz de elogios. Feliz com o recado, ela retribuiu o carinho:

- A gente realmente vivenciou muito intensamente todo esse processo, que foi tão difícil quanto para mim tanto para ele. O Rolon é muitíssimo competente, merece todo o reconhecimento que está tendo. É humano, é verdadeiro, é honesto e é genial no ofício dele.