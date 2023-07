Ezra Miller quebra o silêncio e comenta acusação de assédio a uma criança: Fui injustiçado

03/07/2023 | 12:10



Começando a semana com mais polêmica no mundinho Ezra Miller!

O famoso ator quebrou o silêncio e falou sobre o escândalo envolvendo uma acusação de assédio a uma criança de 12 anos de idade e expressou sua gratidão pelo fim da ordem de restrição temporária imposta pela mãe da vítima. O protagonista de The Flash recebeu a ordem de prevenção de assédio em 2022, após a mulher fazer alegações de comportamento inadequado.

Em uma declaração publicada no Instagram, Miller expressou seu alívio com o desfecho da situação e agradeceu a todos que o apoiaram.

Ele afirmou ter sido alvo de um ataque injusto e direcionou críticas à mãe da criança envolvida.

Em nível pessoal, gostaria que todos soubessem que estou fazendo o possível para cuidar da minha própria saúde mental e reparar os estragos que essa experiência trouxe para mim e para aqueles próximos a mim, declarou o ator.

De acordo com o Daily Beast, a ordem foi emitida porque Miller teria gritado com membros adultos da família da criança e vizinhos, além de ter demonstrado um comportamento desconfortável ao dar atenção excessiva ao jovem. Em uma declaração feita após uma audiência no tribunal, a advogada do protagonista de The Flash, Marissa Elkins, ressaltour:

[Ele] nunca esteve sozinho com a criança e nunca interagiu com ela, exceto em dois encontros breves, nos quais vários adultos estavam presentes.

A advogada de Miller afirmou que essas acusações eram falsas, e embora o ator tenha admitido ter cometido erros em algumas ocasiões, ele considerou as alegações infundadas. Ezra descreveu a situação como um flagrante abuso do sistema de ordens de proteção e afirmou que seu sofrimento foi intensificado pelo uso irresponsável da mídia inescrupulosa.

Essa polêmica é apenas uma de uma série de acusações e problemas legais enfrentados pelo ator nos últimos 18 meses. O artista revelou que iniciou um tratamento para questões complexas de saúde mental em agosto de 2022.

Elkins afirmou que, embora ele admita ter cometido erros durante sua jornada, nem todas as alegações e rumores são verdadeiros. Ela ressaltou que tais falsas acusações têm prejudicado a recuperação de Miller e causado danos terríveis à sua reputação e carreira.