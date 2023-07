Kevin Spacey teria atacado sua primeira suposta vítima em um carro a caminho de baile na casa de Elton John

03/07/2023 | 12:11



Mais um caso para a lista de polêmicas do Kevin Spacey! De acordo com depoimento prestado em tribunal e compartilhado pelo jornal Daily Mail, o ator teria atacado sua primeira suposta vítima em um carro a caminho do Baile White Tie and Tiara na casa de Sir Elton John.

O astro de 63 anos de idade foi descrito pelo homem em sua entrevista à polícia, reproduzida no Tribunal de Southwark Crown, nesta segunda-feira, dia 3, como uma pessoa escorregadia, traiçoeira e difícil. A vítima também afirmou que os avanços sexuais de Spacey eram como se ele achasse que poderia me seduzir e relatou como o ator disse que o apresentaria às estrelas de primeira linha.

O homem alegou que Spacey colocava a mão do homem em seus órgãos genitais cinco ou seis vezes, além de tê-lo agredido de outras formas cerca de cinco ou seis vezes. O ator vencedor do Oscar foi descrito pela acusação como um valentão sexual, enquanto enfrenta um julgamento por acusações de crimes sexuais contra quatro homens entre 2001 e 2013.

Um dos denunciantes afirmou ainda que um dos supostos ataques ocorreu em um carro a caminho do Baile White Tie and Tiara, de Elton John, avaliado em um milhão de libras (cerca de seis milhões de reais), em Windsor. O homem disse:

- Ele frequentava muitas festas luxuosas na época, era muito famoso, havia acabado de fazer Beleza Americana, era um vencedor do Oscar. Elton John costumava fazer essa grande festa em Windsor, uma festa de um milhão de libras [cerca de seis milhões de reais]. Era uma festa de verão, o Baile White Tie and Tiara, era o nome dela. Ele estava preocupado com a imprensa tirando fotos dele, então estava nervoso, também tinha bebido. Estávamos indo para lá e ele estava bastante animado. Ele me atingiu bem nos testículos, basicamente. Fiquei sem ar, ele estava rindo e rindo. Eu disse que doeu muito. Ele não disse nada, apenas riu e riu. Ele disse: Oh, pare com isso, pare com isso. Ele me segurou tão forte que quase saímos da estrada. Ele claramente tinha bebido bastante e usado drogas também, e eu disse que nunca mais faça isso de novo, isso realmente doeu. E ele riu disso: Oh, isso me excita, oh, você é um homem de verdade, ele disse. Fiquei indignado por ele ter feito isso.