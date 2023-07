Charge do dia

Seri



03/07/2023 | 11:44



Desde maio deste ano que o comando da PM (Polícia Militar) do Grande ABC conta com a liderança do coronel Luiz Fernando Alves, 50 anos. Natural de Lorena, município da Região Metropolitana do Vale do Paraíba, o comandante assume o cargo com extensa experiência na carreira militar, com mais de 27 anos de trabalho, e também com conhecimento regional. Alves atuou como comandante de pelotão do 1° BPRV (Comando de Policiamento Rodoviário), em São Bernardo.

Na sua gestão, pretende aumentar a sensação de segurança da população, melhorar os indicadores criminais e trabalhar em conjunto com o poder público municipal e a sociedade civil.