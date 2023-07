Zoo SP e Safari têm programações especiais para as férias de julho

Redação

Com a chegada das férias escolares, as equipes do Zoológico de São Paulo (Zoo SP) e do Zoo Safári, na capital paulista, prepararam várias novidades. Um dos principais destaques é a possibilidade de ver os leõezinhos nascidos no fim do ano passado.

Os visitantes do Zoo Safári poderão ver os novos filhotes de leão do complexo. Eles são filhos da mamãe Amira e do papai Django.

Como as leoas costumam se isolar nos primeiros meses após o parto, a equipe do local manteve os felinos em espaços reservados, sem interação humana.

Já no Zoológico de São Paulo, o Mundo Dino será reaberto a partir do dia 7 de julho, com novas atrações e uma experiência “jurássica”. O ambiente de três mil metros quadrados promove uma viagem fascinante à pré-história e retrata três períodos da era dos dinossauros:

Triássico – há cerca de 252 a 201 milhões de anos, quando eles eram pequenos e coexistiram com outros grupos de répteis, como os marinhos e os voadores, conhecidos como Pterossauros;

Jurássico – ocorrido entre 201 e 145 milhões de anos atrás e marcado pelo surgimento de novas espécies;

Cretáceo – último período, registrado há cerca de 145 a 66 milhões de anos, quando animais temidos e impressionantes habitaram a terra, a exemplo do Tiranossauro Rex.

Para entender sobre essas criaturas incríveis, todas as atividades foram preparadas sob curadoria de um paleontólogo. O local abriga também mais de 30 réplicas de dinossauros e um tanque de areia onde os visitantes poderão “escavar” em busca de vestígios e fósseis.

Os ingressos para o Mundo Dino são vendidos separadamente por R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia entrada).