Copa Delas: conheça videocast sobre a Copa do Mundo de Futebol Feminino

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



03/07/2023 | 11:55



Para trazer ao público um guia comentado sobre as 32 seleções da Copa do Mundo de Futebol Feminino – que tem início em 20 de julho, na Austrália e na Nova Zelândia –, a TV Brasil lançou o videocast Copa Delas. Disponível nas plataformas de áudio da Radioagência Nacional e de vídeo da Rádio Nacional, a série de oito episódios é apresentada pela jornalista Marília Arrigoni e conta com a participação de comentaristas convidados.

Com duração média entre 20 e 30 minutos, os episódios são publicados sempre às terças e quintas-feiras, seguindo a sequência do chaveamento da Copa, do Grupo A ao H. Também está prevista a gravação de um episódio especial com a Ministra do Esporte, Ana Moser, sobre políticas públicas para o futebol feminino.

O objetivo do Copa Delas é informar o público sobre os oito grupos que competirão no torneio internacional, de forma descontraída, mas com conteúdo relevante. Os comentaristas convidados, que estudam e acompanham o futebol feminino, atuam em diferentes mídias, desde rádio e televisão, até redes sociais.

Segundo a apresentadora Marília Arrigoni, a cobertura do futebol feminino sempre esteve presente na TV Brasil. “É um esporte em que o Brasil se destaca pelos talentos, e que ganhou projeção mundial pelas diretrizes da FIFA para que os países invistam nesta modalidade”, destaca.

Já estão no ar os episódios com análises sobre as equipes do Grupo A (Nova Zelândia, Noruega, Suíça e Filipinas), Grupo B (Austrália, Canadá, Nigéria e Irlanda), Grupo C (Costa Rica, Espanha, Japão e Zâmbia) e Grupo D (China, Dinamarca, Haiti e Inglaterra). É possível ouvir o conteúdo do Copa Delas no Spotify ou assistir em vídeo pelo YouTube.