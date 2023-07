Nova Princesa do Chocolate é eleita em Ribeirão Pires

Coluna Social



Emoções abrilhantaram a noite para Jennifer Rodrigues ao receber a faixa com título de princesa do tradicional Festival de Chocolate de Ribeirão Pires. Deslumbrante em seu vestido assinado pelo estilista Adriano Moran, a mãe e microempresária foi coroada durante cerimônia no palco da Vila do Doce.

"É um grande prazer representar todas as mulheres. Estou muito feliz", salienta Jennifer, que recebeu a coroa da Princesa do Chocolate de 2019, Marcela Araujo.

A candidata Sabrina Pimenta, 21 anos, ficou em segundo lugar e Gabriela Eufrásio, 17 anos, completou o pódio em terceiro lugar.

Discurso, elegância e fotogenia integraram os critérios dos jurados. Composto por sete representantes, a avaliação contou com a presença de Patrícia Chaib, atriz, dançarina e Miss São Bernardo 2010.

Marcando presença na cerimônia, o prefeito de Ribeirão Pires, Guto Volpi, ressaltou que, ano a ano, o Concurso Princesa do Chocolate evoluiu e, nesta edição, priorizou a desenvoltura e envolvimento com a cidade. “As participantes demonstraram conhecimento sobre as potencialidades de nossa Estância e muita garra em levar as riquezas culturais para outros cantos do Estado. Estamos resgatando o sentimento de pertencer a Ribeirão Pires e o orgulho de escrever novas histórias aqui”.

Ainda, o palco reservou diversidade cultural com a apresentação de taiko do Washi Daiko da Associação Cultural Nipo Brasileira de Ribeirão Pires. Dança também foi destaque com a coregorafia Chocolate, performance do grupo experimental da EMARP (Escola Municipal de Artes de Ribeirão Pires).

O 14º Festival do Chocolate está marcado para acontecer em três finais de semana, às sextas, sábados e domingos, entre 28 de julho e 13 de agosto, no Complexo Ayrton Senna (Avenida Prefeito Valdírio Prisco, 193 – Centro).

