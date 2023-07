Alimentação de pinguins é atração na Sabina

Da Redação



03/07/2023 | 11:11



O período de férias já está próximo e a Sabina Escola Parque do Conhecimento, em Santo André, preparou uma programação especial, que ocorre de 8 a 30 de julho, com diversas atividades para pessoas de todas as idades. Os visitantes do espaço poderão participar de oficinas, minicursos, show de ciências, sessões de planetário, observação noturna do céu, alimentação dos pinguins-de-magalhães, entre outras atrações. A programação completa está disponível no site (https://sabina.org.br).

Com o objetivo de abrir a programação de férias de 2023, a Sabina terá, pela primeira vez, o Dia dos Sabinerds. O evento, que ocorre no dia 8 de junho, foi criado para mostrar que a cultura nerd é cheia de ciência e que a Sabina é um excelente espaço para explorar as diversas teorias que foram inspiração por grandes franquias nerds.

Integrando a extensa grade de atrações, às terças do mês de julho (11, 18 e 25), a Sabina traz demonstrações e experiências incríveis, a partir do Show de Ciências. Dentre as experiências, serão feitos shows com nitrogênio líquido, utilizando bexigas, além do canhão de fumaça, por exemplo.

Com objetivo de difundir a ciência entre as crianças, os minicursos de cientista mirim instigam a curiosidade por conteúdos científicos. As atividades ocorrem às quartas-feiras no mês de julho e terão a duração de 2h30 nos períodos manhã e tarde. Os interessados deverão realizar inscrição, a partir do dia 1º de julho, por meio de formulário específico para cada data no site da Sabina.

Nos dias 8 e 22 (sábados), o minicurso de ilustração científica será a atração dos visitantes. As inscrições começam no dia 1º de julho. Ainda no ramo das curiosidades, de terça a domingo, será possível acompanhar e observar o comportamento dos pinguins-de-magalhães durante o horário da alimentação.

Já o Planetário contará com sessões especiais de férias, além do Domingo Inclusivo, que traz sessões de audiodescrição e Libras. Encerrando a grade, às 19h no dia 29 de julho, uma Observação Noturna será realizada com os telescópios da Sabina e uso dos binóculos para objetos do céu profundo.