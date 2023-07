Gyselle cai no choro após ser alertada sobre ter feito comentário polêmico a Daniel Toko em A Grande Conquista

03/07/2023 | 11:10



A madrugada desta segunda-feira, dia 3, foi marcada por alguns conflitos entre os participantes de A Grande Conquista. Os amigos Gabriel e Murilo tiveram atritos por compartilharem de opiniões diferentes sobre o retorno de Alexandre Suita da Zona de Risco.

Desabafando com amigos, Gabriel repercutiu o comentário de Murilo:

- Eu só falei assim: O cara está tão errado que voltou, o público deixou. Se o cara estivesse errado, acha que o público ia deixar? Não ia não. Está maluco. Isso é desumilde? Falar que ele ficou porque estava certo? Não é nem tu, Thiago. É porque tem gente na casa que fala manso com medo de tomar voto, ir para a Zona de Risco.

Suita decidiu ir falar com Murilo para apaziguar a situação.

- Não quero que vocês briguem, porque eu sei da história de vocês. Eu falei para ele não entrar em pilha do que outras pessoas falam e estou falando contigo, porque eu sei que vocês dois têm uma relação que não foi construída de um dia para o outro.

Mas o modelo não quis nem saber:

- Estou do lado do moleque desde a vida, sempre protegi ele. Sempre que o Gabriel falou das pessoas, chego e falo: Por favor, Gabriel é de boa... E vem com essa? Tem essa não.

Ao ver que Daniel Toko estava chateado com Gyselle, Thiago Servo decidiu sentar e conversar com a amiga para explicar que ela teve um comportamento polêmico durante a festa e pode ter sido desrespeitosa com o aliado.

- Ontem você pegou e falou uns negócios para nós que eu não gostei, até aí beleza. Depois vamos conversar, mas dentro disso teve uma hora, que acho, que você brincou com o negócio do braço dele. Ele comentou meio por cima, mas eu acho que isso que pegou, que ele ficou mais chateado. Depois vai lá e pergunta conversa.

- Vou deixar ele falara comigo, porque eu sempre fui grandiosa com ele, nunca machuquei ele. Foi uma brincadeira de mal gosto que fiz, será? Tenho que ver, pedir desculpa. Talvez foi uma brincadeira infeliz da minha parte, mas eu jamais faria algo para feri-lo, porque sou fã dele desde o começo. Conheço o trabalho dele, sou amiga dele aqui e sempre pensei que a gente ia ficar amigo aqui. Jamais faria algo para ferir ele, respondeu Gyselle.

Servo disse que a bebida não faz bem a ela, que acaba machucando as pessoas próximas.

- Você nas festas... olha que eu sou um cara que demoro a me chatear, mas você começa a beber, depois vira outra pessoa e começa a ofender e diminuir. Ontem você falou palavrão para mim de novo, me xingou. Esse lado agressivo a gente já tinha conversado, aí você chega e fala que a comida dele era ruim, que ele queimava o arroz. Ele se machucou.

Ao ver Daniel passar, ela pediu desculpas e declarou que não beberá mais.

- Não quero vocês longe de mim, me desculpa.

Logo em seguida, Gyselle caiu no choro e foi consolada por Thiago, que a abraçou. Por outro lado, enquanto parte da Mansão enfrentava problemas de convivência, Giulia declarou acreditar que seu trio com Victoria e Ricardo é o protagonista do programa.

- Agora a gente é o novo trio da casa.

- Eu sou a vilã, respondeu Vic que ainda se descreveu como polêmica e apocalíptica.

Durante a conversa, os aliados ainda avaliaram o jogo de Alexandre Suita.

- Eu não acho o Alexandre insuportável. É só que eu estou realmente observando muito essas atitudes dele do bom samaritano, disse Ricardo.

- Lá fora, na vida, tem que tomar cuidado com quem fala baixo, fala manso. Essas pessoas são as mais sorrateiras. Prefiro a pessoa que eu sei o que ela pensa, que vejo verdade na emoção. É muito diferente, completou Vic.