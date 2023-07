Ítalo rouba a cena, casais lavam roupa suja e mais... Veja o que rolou no reencontro do Casamento às Cegas 3

03/07/2023 | 11:10



Eita! Se você assistiu ao reencontro do Casamento às Cegas 3 deve ter visto que o bicho pegou, mas caso você faça parte do grupo que perdeu o programa ao vivo, continue por aqui que a gente te conta tudo. Bom, logo no começo, Klebber Toledo e Camila Queiroz encerraram o suspense e revelaram o status de relacionamento dos cinco casais.

Enquanto Agatha e Renan, Bianca e Jarbas, Maria e Menandro e Daniela e Daniel continuaram juntos, Karen e Valmir decidiram por terminar o relacionamento.

Karen e Valmir

Quanto chegou a hora de explicar o que rolou, Karen explicou que o marido encerrou o casamento duas semanas após o sim no altar.

Valmir negou que tenha se casado para evitar o cancelamento e explicou que não se deu bem com Karen em sua casa, mas a plateia não comprou muito a explicação do rapaz e o vaiou. O participante também esclareceu que não entrou no programa namorando, como o colunista Lucas Pasin noticiou.

Ao final, Karen revelou que estava em um relacionamento com Ítalo, participante com quem conversou na fase de cabines. O rapaz acabou pedindo-a em casamento antes do final do reencontro.

Maria e Menandro

Além de confirmar que segue firme e forte com Menandro, Maria ainda reforçou que não conhecia nenhum dos participantes antes do começo do reality - como havia noticiado o colunista Lucas Pasin.

Menandro contou que Maria se dá muito bem com a sua filha, Sofia. E que o casamento segue firme e forte.

Bianca e Jarbas

Bianca e Jarbas também seguem firmes e fortes, mas revelaram que precisaram fazer terapia de casal para resolver algumas questões. Depois do casamento, eles enfrentaram uma fase complicada, com uma série de brigas diárias.

Após a terapia, eles acabaram se entendendo melhor e agora estão lidando com as diferenças juntos. Fofos!

Agatha e Renan

Agatha e Renan estão mais fortes do que nunca. A moça explicou que se sentia muito insegura durante o programa por descobrir que Renan tinha tido relacionamentos anteriores com mulheres que tentaram contra a própria vida, e também contra a vida dele.

Como Renan não se sentia confortável para falar sobre o assunto nem com ela, havia uma insegurança sobre o relacionamento e a vida em Santos. Mas, parece que após o casamento, tudo se resolveu e eles conseguiram tirar os obstáculos do caminho.

Daniela e Daniel

Sim, o casal Dani e Dani está vivíssimo! Os dois seguem se apoiando e suas famílias estão mais unidas do que nunca. Daniel acabou se desculpando pelo comportamento machista que apresentou no programa e recebeu o perdão da esposa.

A mãe de Ítalo também brilhou muito e levou o prêmio de melhor familiar de participante. Mereceu muito, né?

Thamara e Alisson

Sim, você leu certo. Sabemos que Thamara e Alisson são da segunda temporada do programa, mas eles também tiveram um espacinho no reencontro da terceira temporada. Os dois terminaram o casamento, e a jovem iria contar o que aconteceu entre eles.

No entanto, no momento, a emoção tomou contou e ela acabou não conseguindo dizer muito sobre o fim do casamento. Em suas poucas palavras, reforçou que foi verdadeira durante sua participação no reality e que todos os sentimentos eram reais.