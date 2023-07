Neto de Robert De Niro, Leandro De Niro Rodriguez morre aos 19 anos de idade

03/07/2023 | 11:10



Drena De Niro, filha adotiva de Robert De Niro, anunciou na madrugada desta segunda-feira, dia 3, a notícia de que seu filho Leandro, de 19 anos de idade, morreu. Através do Instagram, a diretora de cinema se despediu do jovem e chocou os seguidores.

Meu lindo e doce anjo. Eu te amei além das palavras ou descrição desde o momento que te senti na minha barriga. Você foi a alegria do meu coração e tudo isso foi puro e real na minha vida. Eu queria estar com você agora. Eu não sei como viver sem você, mas eu vou tentar continuar e espalhar o amor e luz que você me fez sentir sendo sua mãe. Você é amado profundamente e apreciado e eu desejava que o amor pudesse ter salvo você. Eu sinto muito, meu bebê.

Apesar do longo texto de despedida, Drena preferiu não expor a causa da morte do filho. Na sessão de comentários da publicação várias celebridades deixaram mensagens de apoio à filha de Robert De Niro.

Drena, estou de coração partido por você. Você eram uma dupla, eu não consigo imaginar como você está se sentindo. Que Deus te cubra e te abrace neste momento tão triste de perda, escreveu Naomi Campbell.

Drena, eu sinto muito. Estou te enviando uma quantidade enorme de amor, orações e força. Que Deus esteja com você e o seu amado garoto, disse Lana Parrilla.

Outros muitos seguidores deixaram diversos corações vermelhos em homenagem a Leandro e a dor de sua mãe.

Vale lembrar que a notícia foi divulgada cerca de dois meses depois que o ator anunciou o nascimento de seu sétimo filho. O nome e o sexo do bebê não foram revelados ao público.