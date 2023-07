PMI industrial (final) dos EUA cai a 46,3 em junho, como previsto, diz S&P Global

03/07/2023 | 11:03



O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) industrial dos EUA caiu de 48,4 em maio para 46,3 em junho, segundo dados finais publicados nesta segunda-feira, 3, pela S&P Global em parceria com a CIPS. A leitura definitiva de junho confirmou a estimativa preliminar e também veio em linha com a previsão de analistas consultados pelo The Wall Street Journal. O resultado abaixo da barreira de 50 indica que a atividade manufatureira americana segue em contração.