Clube de Vantagens Betfair leva fãs para visitar casa de Ronaldo

Com o objetivo de oferecer experiências únicas – aquelas que o dinheiro não pode comprar –, nasceu o Clube de Vantagens Betfair. Os primeiros sorteados para experimentar essa oportunidade foram Ricardo Demarch e José Lucas de Oliveira Gregorio, que tiveram a oportunidade de visitar a casa do pentacampeão do mundo e embaixador da marca, Ronaldo Nazário.

Segundo a casa de apostas, a ideia é criar cada vez mais formas de recompensar seus clientes, seja com promoções dentro do site ou experiências únicas para os torcedores. “Entrei no Clube de Vantagens Betfair para vencer e olha onde estou hoje”, comemorou José Lucas durante a experiência.

Os torcedores foram recebidos por Ronaldo em sua casa em São Paulo (SP). O embaixador da Betfair mostrou todos os troféus, incluindo as duas Bolas de Ouro de melhor jogador do mundo conquistadas em 1997 e 2002. Fenômeno também compartilhou com os membros do Clube de Vantagens histórias da sua carreira, inspirações que tinha dentro de campo – e ainda tiveram tempo para uma partida de sinuca.

Ricardo, gremista, afirma que sempre foi fã do Fenômeno, mesmo que ele nunca tenha jogado pelo time gaúcho. “Era o jogador que não dava para torcer contra!”, disse. Ele ainda comentou que lembra dos jogos de Ronaldo em seu começo de carreira pelo Cruzeiro, e que acompanhou junto com a família todos os jogos do penta de 2002.

Já José Lucas olha para o embaixador da Betfair de uma forma inspiradora. “A história dele como jogador e como pessoa é inspiradora para mim. Sua carreira foi um case de sucesso”, afirmou. Ele ainda comentou sobre como era bonito ver a forma como Ronaldo driblava enquanto mudava de direção em campo.

“Poder segurar a Bola de Ouro que ele ganhou realmente me marcou”, afirmou Ricardo. Para fechar com chave de ouro a primeira experiência do Clube de Vantagens Betfair, Ricardo e José Lucas foram presenteados com bolas personalizadas da Betfair e autografadas por Ronaldo.

Sobre o Clube de Vantagens Betfair

Com o Clube de Vantagens Betfair, além de novas experiências surpreendentes, o cliente recebe semanalmente ofertas e promoções exclusivas para tornar a jornada com as apostas esportivas ainda melhor. Por exemplo, se fizer um depósito de R$ 50 entre segunda-feira e domingo, automaticamente a conta recebe um bônus de R$ 10 na segunda-feira seguinte.

Para se tornar membro é simples. Basta se cadastrar na casa de apostas e realizar um depósito de R$ 50 em sua conta. Com isso, você já recebe diversas promoções todas as semanas e ainda concorre às próximas experiências do Clube de Vantagens Betfair.