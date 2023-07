James Webb: telescópio revela imagem dos anéis brilhantes de Saturno

Bianca Bellucci

Do 33Giga



03/07/2023 | 09:55



A NASA divulgou na última sexta-feira (30) uma imagem dos anéis brilhantes de Saturno, capturada pelo telescópio espacial James Webb. A foto inédita também mostra algumas das 82 luas do planeta – entre elas, encontram-se Dione, Encélado e Tétis. Confira:

Créditos: NASA, ESA, CSA, Matthew Tiscareno (SETI Institute), Matthew Hedman (University of Idaho), Maryame El Moutamid (Cornell University), Mark Showalter (SETI Institute), Leigh Fletcher (University of Leicester), Heidi Hammel (AURA)

Quer saber tudo sobre Universo Sugar? Clique aqui e leia o e-book O Guia dos Sugar Daddy & Sugar Babies

A imagem faz parte do programa Webb Guaranteed Time Observation 1247, que usa o equipamento Near-Infrared Camera (NIRCam) nas observações. Na prática, por meio de infravermelho, o projeto testa a capacidade do telescópio de detectar luas fracas ao redor do planeta e de seus anéis.

O contraste da foto, por sua vez, deve-se ao fato de o metano gasoso absorver grande quantidade da luz, deixando Saturno mais escuro na imagem. Enquanto isso, os anéis, formados por partículas congeladas, aparecem brilhantes.

A partir da fotografia dos anéis brilhantes de Saturno e de outras capturas do James Webb, a equipe de cientistas da NASA visa montar uma imagem mais completa do sistema atual do planeta, bem como de seu passado. A expectativa é analisar os dados obtidos e divulgar os resultados nos próximos anos.