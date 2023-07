Juros: taxas de DIs abrem em baixa após redução em previsões de inflação e Selic da Focus

03/07/2023 | 09:32



As taxas dos contratos de Depósito Interfinanceiro (DI) abriram o pregão desta segunda-feira, 3, em queda - com perdas mais intensas entre os vencimentos mais distantes -, diante da revisão para baixo nas expectativas para a inflação e os juros no Brasil apresentadas no Boletim Focus.

Segundo o Boletim Focus do Banco Central, as instituições financeiras reduziram as previsões de alta do IPCA de 2023 a 2026. Para este ano, a projeção caiu de 5,06% para 4,98%, o que também teve efeito sobre a estimativa para a Selic ao fim de 2023, que caiu de 12,25% para 12,00%.

Também pesa sobre os juros brasileiros a notícia de que o Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) teve deflação de 0,10% no encerramento de junho, após alta de 0,08% em maio. O resultado ficou próximo do teto das estimativas colhidas na pesquisa do Projeções Broadcast, cujo intervalo ia de -0,30% a -0,11%. A mediana das estimativas indicava recuo de 0,20% para o índice.

Por volta das 9h20, os contratos de DI chegavam a ceder 10 pontos-base em alguns vencimentos. A taxa do contrato de DI para janeiro de 2027, a mais negociada na abertura, recuava a 10,055%, de 10,141% no ajuste de sexta-feira. A taxa para janeiro de 2025 caía para 10,700%, de 10,765% no ajuste de sexta-feira, enquanto a taxa para janeiro de 2024 diminuía a 12,795%, de 12,840%.

No exterior, as bolsas dos EUA abrem hoje, mas encerram o pregão mais cedo e permanecem fechadas na terça-feira por causa do feriado do Dia da Independência do país, o que deve manter o volume de negócios relativamente baixo nesta segunda-feira, tanto no exterior quanto no mercado doméstico.

Apesar disso, hoje devem ser divulgados dados relevantes sobre a economia americana, em particular o índice ISM sobre o setor industrial, previsto para as 11h.

O índice vem perdendo força paulatinamente desde 2021 e desde o final do ano passado mostra que a atividade industrial do país está encolhendo. O mercado espera uma leve recuperação do ISM industrial, para 47 pontos. Uma leitura inferior pode reforçar as apostas de apenas uma alta adicional nos juros dos EUA neste ano.