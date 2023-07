Pela Copa Paulista, Cachorrão vence jogo morno contra Azulão

Renan Soares



03/07/2023 | 09:17



No primeiro duelo entre equipes da região, já na rodada inicial da Copa Paulista de 2023, quem levou a melhor foi o Cachorrão. Na manhã de ontem, o EC São Bernardo bateu o São Caetano por 1 a 0 jogando em seus domínios, no Estádio 1º de Maio. Em jogo com poucas chances, a equipe da casa contou com gol contra de Douglas, zagueiro do Azulão, para somar os primeiros três pontos no Grupo 3 da competição.

Com um primeiro tempo truncado, poucos os momentos de ataque de ambas as equipes. O ritmo lento da partida rendia apenas toques de bola entre a defesa e o meio-campo, estratégia usada por ambas equipes na busca por espaços até o gol adversário. Na segunda etapa, porém, os times aumentaram o volume ofensivo, porém, faltava pontaria.

O Azulão apostava nos chutes de fora da área, enquanto o Cachorrão buscava os cruzamentos. A insistência trouxe resultado. O EC São Bernardo abriu o placar em confusão na pequena área, aos 27 do segundo tempo, após uma cabeçada na trave voltar no pé do zagueiro Douglas, que jogou contra a própria meta.

Depois do gol, faltando apenas 15 minutos para o fim, o Cachorrão se fechou buscando os contra-ataques, e quase ampliou o placar com Jonas, duas vezes, primeiro em chute de fora e depois cara a cara com Thiago, goleiro do Azulão. Com o resultado, o Cachorrão vai a terceira colocação do Grupo 3, com os mesmos pontos da Portuguesa e Portuguesa Santista, porém com saldo de gols abaixo. O São Caetano, sem pontos, fica em quarto.

Na próxima quarta-feira, o EC São Bernardo enfrenta o Santo André, no Bruno José Daniel, às 15h. Já o São Caetano terá a força da torcida para buscar os primeiros pontos, na sexta-feira, no Anacleto Campanella, contra a Portuguesa Santista, às 15h.

BASE

O São Caetano contou comnovidades em relação ao time que disputou o Paulista da Série A2. Poucos atletas permaneceram no grupo após a reformulação feita. Onze dos dezoito jogadores que estiveram à disposição ontem vieram das categorias de base do clube, por exemplo.