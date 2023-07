Após internação, esposa de Stênio Garcia garante que harmonização facial não causou infecção generalizada

03/07/2023 | 09:10



Stênio Garcia segue internado para tratar uma infecção generalizada. Recentemente, através das redes sociais, a esposa do ator, Marilene Saade, informou que ele apresentou uma melhora em seu quadro clínico, e que o caso não foi causado pela harmonização facial realizada recentemente.

Passando pra informar que Stenio Garcia se encontra melhor, os exames de urina e Doppler não detectaram alterações/bactérias! A inflamação maior está na coluna como já havia sido falado devido ao pinçamento do nervo. Está descartada a relação com procedimentos estéticos ou com a harmonização facial realizada há um mês.

Garcia foi levado ao hospital, no Rio de Janeiro, no último sábado, dia 1º. No hospital, ele foi diagnosticado com septicemia aguda, uma infecção generalizada no sangue causada por uma bactéria. Em nota à imprensa, a família informou:

Stênio Garcia foi internado ontem por volta das 16:00h com fortes dores nas pernas. Passou por uma bateria de exames e foi diagnosticado com septicemia, é um quadro de infecção com leucócitos muito altos. Seus sinais vitais estão ótimos, respira normal sem ajuda de aparelhos e está em tratamento para eliminar a bactéria. Ele está sendo medicado, está tomando antibiótico para eliminar a infeção bacteriana, sua esposa Mari Saade está no hospital acompanhando ele, e o médio pediu para que ele não receba visitas, até a infecção melhorar.