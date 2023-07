Com novo técnico, Thiago Braz bate melhor marca da temporada na Diamond League

02/07/2023 | 19:05



O medalhista olímpico Thiago Braz voltou às pistas neste domingo pela Diamond League, em mais uma etapa de preparação para a Olimpíada de Paris-2024. Em Estocolmo, na Suécia, o brasileiro fez a sua melhor marca na temporada, saltando 5,62 metros e garantindo a sexta colocação da competição de atletismo que ocorre em diferentes etapas ao longo da temporada.

Competindo em casa, o sueco Armand Duplantis, campeão olímpico e mundial e amplo favorito, ficou com o título, batendo a marca de 6,05m e festejando com a torcida local. O filipino Ernest John Obiena foi vice, com 5,82m, e o norueguês Pal Haugen Lillefosse completou o pódio, com o salto de 5,72m.

De olho em Paris-2024, Thiago Braz rompeu com o treinador Vitaly Petrov há poucas semanas, após nove anos de trabalho em conjunto, união que rendeu uma medalha de ouro para o Brasil nos Jogos Olímpicos do Rio-2016 e um bronze em Tóquio, em 2021. A rescisão com o ucraniano foi amigável e o brasileiro já está trabalhando com Mitchell Krier, seu novo treinador.

Ainda assim, apesar do melhor resultado na temporada na Diamond League, Thiago ainda está em fase de adaptação ao modelo de trabalho do novo treinador, com diferentes tipos de varas e componentes, visando uma nova medalha para o Brasil.

CONFUSÃO

Um grupo de manifestantes invadiu a pista de prova durante a disputa dos 400 metros com barreiras na etapa deste domingo. Os invadores esticaram uma faixa contra a mineração de turfa e por pouco não causaram um acidente com os atletas Rasmus Mägi e Alessandro Sibilio, que cruzaram a faixa antes da linha de chegada.

A polícia sueca foi acionada e interveio na confusão. Após revisão, a Diamond League confirmou a vitória do norueguês Warholm, com Kyron McMaster em segundo e o estoniano Rasmus Mägi, mesmo atrapalhado pelos manifestantes, completando o pódio.