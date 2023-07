Em semana intensa de votações no plenário, Mesa da Câmara cancela reuniões de comissões

02/07/2023 | 17:00



Para os mesmos dias em que estão previstas votações de projetos econômicos no plenário da Câmara dos Deputados, a Mesa Diretora da Casa cancelou as reuniões de comissões previstas para a semana. O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), quer votar uma série de propostas consideradas prioritárias nos próximos dias: o projeto que retoma o voto de qualidade do Carf, o novo arcabouço fiscal, a reforma tributária, além do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA).

O ato da Mesa Diretora ainda não foi divulgado, mas a folga das comissões deve dar maior espaço para os parlamentares se dedicarem a votação desses projetos no plenário. Lira vai fechar os detalhes da agenda da semana ainda neste domingo, 2, em reunião com lideranças na Residência Oficial da Câmara, prevista para começar por volta das 19h.

Mais cedo, o líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE), afirmou à GloboNews que vai defender a votação de ao menos o primeiro turno da reforma tributária nesta semana. O deputado participa do encontro na residência de Lira nesta noite. "Vamos desenrolar as votações que são decisivas", disse o petista.

Como mostrou o Broadcast, a proposta de Guimarães é apreciar o PL do Carf já na noite de amanhã, 3, e liberar o resto da semana para as demais votações.