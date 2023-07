Amigos temem que Madonna acabe como Michael Jackson

02/07/2023 | 16:10



Madonna causou preocupação ao ser encontrada inconsciente em seu apartamento em Nova York e acabar internada no hospital. A cantora já está descansando em sua residência, mas amigos próximos revelaram ao jornal The Sun que temeram pela sua saúde por conta da rotina exaustiva em que ela se colocou.

Um fonte revelou ao veículo que a Rainha do Pop, que ficou em tratamento intensivo com uma infecção bacteriana grave, se esforçou ao máximo para tentar competir com turnês de artistas mais jovens como Taylor Swift, o que não era nada saudável.

- A contagem regressiva foi bem e verdadeiramente ativa. Madonna tinha todas as suas fichas em um número, que era essa turnê. Ela estava trabalhando horas extras, mas claramente se esgotou e as pessoas ao seu redor a lembraram educadamente de que ela não tem mais 45 anos, muito menos 25. Ela precisava se controlar. Forçar-se tanto era extremamente arriscado. Mas se ela conseguir voltar à forma, a turnê terá muito mais novidades, e ela já tem muita publicidade - mesmo que seja do tipo errado. Madonna está nisso para vencer e trabalhar mais do que qualquer um.

Outro amigo disse que pessoas próximas temiam que ela acabasse como Michael Jackson, que morreu antes de sua turnê This Is It em 2009.

- Madonna estava de bom humor antes do incidente, mas alguns amigos a encorajaram a pegar leve e encontrar tempo para descansar por causa da agenda cansativa que ela tinha pela frente. Muitos de nós sentimos que os comentários constantes sobre sua idade a pressionam a competir, por isso estamos aliviados por ela ter sido forçada a tirar uma folga e colocar sua saúde em primeiro lugar. As pessoas estavam realmente preocupadas com ela. Ninguém diria isso em voz alta, mas havia preocupações sobre outra situação de Michael Jackson se ela não desacelerasse um pouco.

Ele ainda afirmou acreditar que Madonna está melhorando e logo retornará completamente recuperada.

- Ela está em casa, feliz e fazendo reuniões, e rejeitou uma proposta para reduzir a turnê, pois ainda quer entregar o maior número possível de datas quando recuperar as forças. Todos previram algo assim por causa de sua agenda intensa, mas apenas alguns foram corajosos o suficiente para dizer a ela que estavam preocupados. Sua condição é completamente curável e ela está trabalhando com um grupo de médicos para fortalecer seu sistema imunológico. Ela vai voltar, tenho cem por cento de certeza. Deus a abençoe. Espero que ela ainda esteja trabalhando e ainda arrasando aos cem.