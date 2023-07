Johnny Depp aparece em trailer do Festival de Cinema de Karlovy Vary de 2023

02/07/2023 | 15:11



A estrela de Hollywood, Johnny Depp surpreendeu os espectadores ao aparecer no trailer do Festival de Cinema de Karlovy Vary de 2023, durante a cerimônia de abertura. O astro é destaque no vídeo dirigido por Ivan Zachariá?, ambientado no elegante Hotel Gellért, em Budapeste.

A cena mostra Depp chegando ao hotel com uma maleta de guitarra para uma suposta entrevista. No vídeo, ele é questionado sobre o motivo pelo qual ele não recebeu um prêmio na última vez que esteve no festival, ao que ele responde com um sorriso enigmático:

- Estamos aqui para falar sobre música, na verdade.

Em seguida, o ator tira uma estatueta de troféu de sua maleta, deixando os espectadores intrigados. Essa aparição bem-humorada de Depp acontece dois anos depois de ele ter sido o convidado de honra do festival em 2021, quando apresentou dois filmes que produziu.

A lista de estrelas que já apareceram nos trailers do festival inclui nomes como Mel Gibson, Helen Mirren, John Malkovich, Andy Garcia, Jude Law, Danny DeVito, Milo? Forman e Casey Affleck. De acordo com o diretor Ivan Zachariá?, o ator surpreendeu a todos com sua abordagem improvisada no trailer.

- No início das filmagens, ele me disse que preferia improvisar, revelou Zachariá?.

- Fiquei surpreso, mas no final foi uma ótima ideia, porque Johnny conseguiu imprimir ainda mais de sua própria personalidade no vídeo.

Os organizadores do festival já haviam divulgado uma prévia do teaser de Depp em maio, e o diretor executivo do evento, Kry?tof Mucha, expressou entusiasmo com o resultado final.

- Há dois anos, Johnny Depp recebeu uma recepção calorosa do público e dos fãs, o que o tornou um grande apoiador do festival, disse Mucha.

- E mesmo com sua agenda lotada, ele concordou em participar do trailer. Tenho certeza de que Johnny Depp ainda voltará pessoalmente a Karlovy Vary algum dia.

Além de sua participação no festival, o último mês marcou o aniversário de um ano desde o fim do processo de difamação entre Depp e Amber Heard. No julgamento, Depp ganhou três acusações de difamação relacionadas a um artigo escrito por Heard sobre violência doméstica.

Heard também ganhou um processo de difamação e foi premiada com nove milhões de reais. Enquanto os fãs aguardam ansiosamente pela participação de Depp no festival, o ator continua a surpreender o público com seu talento!