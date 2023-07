Marina Ruy Barbosa compartilha texto reflexivo após completar 28 anos de idade

02/07/2023 | 14:11



Marina Ruy Barbosa celebrou na última sexta-feira, dia 30, os seus 28 anos de idade, e claro, a data não poderia passar em branco. Um dia depois, a ruiva decidiu sair com alguns amigos para comemorar a nova idade.

Com uma festinha super fofa e uma roupa pra lá de bela - até porque Marina Ruy Barbosa estava com um vestido todo brilhante, digno de princesa. Ela também dividiu com os fãs alguns momentos da celebração e até decidiu fazer uma reflexão na legenda das imagens.

Passei meus últimos dias super reflexiva sobre tudo e grudada na família. Celular no modo avião pra me desligar e me reconectar comigo! Eu nem consigo expressar e agradecer tantas coisas incríveis que já aconteceram até aqui na minha vida e no meu último ano. Obrigada, amigos, por tanto amor e, claro, vocês que me acompanham e apoiam por aqui que são parte também da minha felicidade. É o começo de um novo ciclo. Vamos celebrar! Muito feliz!