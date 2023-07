Kate Middleton teve papel chave na resposta do Palácio à entrevista de Meghan Markle com Oprah

02/07/2023 | 14:11



O mundo da realeza está repleto de novidades e uma delas é a revelação sobre os bastidores do Palácio de Buckingham! De acordo com a nova edição do livro Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown de Valentine Low, Kate Middleton teve um papel importante na elaboração da resposta oficial do palácio à entrevista explosiva de Meghan Markle com Oprah Winfrey, em 2021.

Segundo a obra, a esposa do Príncipe William teria defendido a inclusão da famosa frase algumas lembranças podem variar na declaração do palácio. Essa frase foi inserida como uma forma de sugerir que as declarações de Harry e Meghan poderiam não ser totalmente precisas.

Durante a entrevista, o Duque e a Duquesa de Sussex trouxeram à tona acusações impactantes, incluindo alegações de que houveram preocupações e conversas sobre quão escura seria a pele de seu filho Archie.

A resposta do Palácio foi uma declaração curta de 61 palavras, que ressaltou que algumas lembranças podem variar em relação ao que foi discutido na entrevista. Segundo o trecho compartilhado pelo The Times, Kate teria desempenhado um papel crucial ao pressionar pela inclusão dessa frase na resposta oficial.

Uma fonte não identificada citada no livro revelou que originalmente a resposta do Palácio continha uma versão mais suave da frase, mas Kate teria insistido em uma versão mais contundente.

- Eles estavam debatendo se deveriam simplesmente ignorar as acusações ou se deveriam intervir e expressar uma opinião. Kate e o Príncipe William queriam algo mais enfático. Eles acreditavam que era importante deixar claro que a instituição não concordava com muitas das coisas que foram ditas.

Outra pessoa que conversou com a publicação, revelou que Kate teve um papel fundamental na decisão:

- Foi Kate quem deixou claro que a história julgaria aquela declaração, e a menos que essa frase ou algo semelhante fosse incluído, tudo o que Meghan e Harry disseram seria considerado verdadeiro.

Esta revelação mostra que Kate Middleton não apenas tem um olho para a moda e o protocolo real, mas também está sempre pensando no longo prazo.

Ela sabe que seu destino está entrelaçado com a coroa e está determinada a ser uma nobre forte e influente. E quem sabe qual será a próxima revelação que nos surpreenderá?