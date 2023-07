Verstappen nega falar de título e exalta ´plano perfeito' da Red Bull; Sainz revela frustração

02/07/2023 | 13:58



Em 2023, a Fórmula 1 tem um Max Verstappen "paz e amor". O holandês caminho a passos largos rumo ao tricampeonato do mundial de pilotos, mas nega se antecipar a falar sobre o tema. Após mais uma vitória tranquila, desta vez no Grande Prêmio da Áustria, o piloto exaltou o "plano perfeito" da Red Bull.

"Não gosto de pensar nisso ainda", disse Verstappen, que faltou sobre a estratégia da Red Bull. Diferentes dos adversários, a escuderia não chamou seu pilotos após um safety car virtual e, mesmo assim, conseguiu colocar o holandês no lugar mais alto do pódio e Sergio Pérez, em terceiro.

"Acho que o mais importante para mim foi a volta 1, para ficar na frente. Depois disso, pudemos fazer nossa própria corrida. Claro que optamos por não parar durante o Safety Car virtual e procuramos apenas seguir nossa estratégia normal, e funcionou muito bem. A degradação dos pneus não estava tão alta por aqui e nossos stints foram perfeitos, então foi um ótimo dia", afirmou o holandês.

Diferente da Red Bull, a Ferrari não teve um plano perfeito. A escuderia italiana foi alvo de críticas de Carlos Sainz durante a corrida. Com mais ritmo do que Charles Leclerc, o espanhol não recebeu autorização para ultrapassar o companheiro de equipe e depois despencou no grid após uma parada lenta durante o safety car virtual.

"Sim, obviamente frustrado com o resultado final depois de ter um ritmo tão forte com os médios. Senti também que estava jogando em equipe e não fui recompensado com um bom resultado. Isso deixa você sempre com uma sensação amarga. Eu estive muito forte hoje, muito rápido, mas no final P4 não era o que eu queria", afirmou o espanhol.

Sainz terminou no quarto lugar, sendo ultrapassado no fim por Sergio Perez. "Acho que perdi seis ou sete segundos de corrida, três posições que tive que recuperar depois, usando meus pneus, limites de pista e tudo o resto. Desde a primeira parada, minha corrida ficou bastante comprometida, uma pena depois de ter um ritmo tão bom", disse.

A Fórmula 1 volta no próximo domingo, a partir das 11 horas, no GP da Grã-Bretanha, em Silverstone.