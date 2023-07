Corinthians perde em casa para o Red Bull Bragantino e pode acabar na degola do Brasileirão

02/07/2023 | 13:20



Renovado e, mais uma vez, com muitos jovens no time, o Corinthians lutou até o fim, mas não conseguiu evitar a derrota para o Red Bull Bragantino em casa pelo Campeonato Brasileiro. Os visitantes abriram o placar no primeiro tempo, controlando as ações do jogo, e seguraram os ataques dos donos da casa na etapa final para garantir a importante vitória por 1 a 0, em plena Neo Química Arena, pela 13ª rodada.

Com o resultado, o time de Bragança Paulista subiu ao quarto lugar, que classifica à fase de grupos da Libertadores, enquanto o Corinthians corre riscos de cair para a zona de rebaixamento, dependendo dos resultados de seus concorrentes diretos. Eduardo Sasha foi o autor do único gol do jogo, que ainda teve cinco cartões amarelos.

A primeira chance do jogo foi do Red Bull Bragantino logo aos três minutos, em cabeçada após cobrança de falta que não levou perigo ao gol de Cássio. Na sequência, o Corinthians respondeu com lance individual de Guilherme Biro, que chutou e foi travado, no rebote, Maycon finalizou no canto e Cleiton defendeu. Ruan Oliveira, aos seis, criou nova jogada ao limpar a marcação na grande área e arriscar de longe, mas chutou para fora.

Aos 17, o time de Bragança Paulista, após trocar passes no meio-campo, marcou o primeiro gol do jogo. Juninho Capixaba encontrou Thiago Borbas na área, o atacante tocou de peito para Eric Ramires, que cruzou rasteiro para Eduardo Sasha empurrar para as redes.

Biro teve grande chance de empatar aos 30 minutos, quando, após uma jogada na meia-lua, a bola sobrou para ele sem marcação, mas ele chutou fraco e no meio do gol, para fácil defesa de Cleiton. O Red Bull Bragantino atacou em seguida, em uma finalização rasteira de Borbas.

Na sequência, Yuri Alberto roubou a bola no ataque e invadiu a meta, mas demorou para concluir a jogada e perdeu disputa com a zaga, reclamando de um pênalti, mas nada marcado. Os visitantes conseguiram controlar o ritmo do jogo e ainda tentaram duas vezes de fora da área antes do fim do primeiro tempo.

Ambos os times voltaram com mudanças para a segunda etapa: Matheus Araújo e Caetano entraram nos lugares de Maycon e Matheus Bidu no Corinthians, enquanto Matheus Fernandes e Thiago Borbas deixaram o campo para Guilherme Lopes e Sorriso no Red Bull Bragantino.

Logo aos dois minutos, o alvinegro quase fez um gol contra. Ruan Oliveira desarmou Sorriso dentro da área corintiana e acertou a trave de Cássio. Uma falta de ataque interrompeu o lance em seguida.

O Corinthians tinha dificuldades para furar a forte zaga do Red Bull Bragantino e a válvula de escape eram as pontas. Aos 14, após cruzamento na sequência de um escanteio, Yuri Alberto subiu mais alto que os zagueiros rivais e cabeceou para fora. A equipe de Bragança respondeu da mesma maneira, alçando a bola na área.

Róger Guedes encontrou Felipe Augusto perto da pequena área, que chutou cruzado de primeira e fez a bola passar perto do gol de Cleiton aos 22. O atacante ainda foi responsável por outras jogadas em seu lado do campo, mas faltava acertar a finalização.

Aos 35, foi a vez do Red Bull Bragantino ter a chance de ampliar. A zaga corintiana saiu jogando errado e Guilherme Lopes roubou a bola perto da grande área, ele chutou cruzado, mas Cássio conseguiu fazer a defesa.

Felipe Augusto teve mais uma oportunidade ao ganhar disputa no ataque e arriscar de longe, mas o chute saiu alto. Aos 46, a última chance clara: Wesley fez jogada individual e chutou forte no meio do gol, Cleiton defendeu.

Apesar de um segundo tempo onde o Corinthians teve mais as ações do jogo, diferentemente do primeiro tempo, os visitantes conseguiram segurar a vitória. No fim, a torcida protestou com cânticos contra a má fase da equipe em 2023, que continua.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 0 X 1 RED BULL BRAGANTINO

CORINTHIANS - Cássio; Fagner, Gil, Murillo e Matheus Bidu (Caetano); Gabriel Moscardo (Roni), Maycon (Matheus Araújo) e Ruan Oliveira; Guilherme Biro (Wesley), Yuri Alberto (Felipe Augusto) e Róger Guedes. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Aderlan, Luan Patrick, Eduardo Santos e Juninho Capixaba; Jadsom Silva, Matheus Fernandes (Guilherme Lopes depois Luan Cândido), Lucas Evangelista e Eric Ramires (Gustavinho); Thiago Borgas (Sorriso) e Eduardo Sasha (Alerrandro). Técnico: Pedro Caixinha.

GOLS - Eduardo Sasha, aos 17 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRA - Edina Alves Batista (FIFA-SP).

CARTÕES AMARELOS - Fagner, Gabriel Moscardo, Wesley (Corinthians); Sorriso, Eduardo Santos (Red Bull Bragantino).

RENDA - R$ 2.861.945,00

PÚBLICO - 42.404 presentes

LOCAL - Neo Química Arena, em São Paulo (SP)