Leonardo DiCaprio e Jeff Bezos se unem para lançar fundo prol da Amazônia

02/07/2023 | 13:11



Os influentes Leonardo DiCaprio e Jeff Bezos, fundador da Amazon, estão juntos numa boa causa! E não é para um novo projeto cinematográfico, mas sim para uma causa nobre: salvar a Amazônia. Os astros de Hollywood estão engajados no Desafio Protegendo Nosso Planeta (POP), que pretende investir 200 milhões de dólares - cerca de 957 milhões de reais nos esforços do governo brasileiro para preservar a vida selvagem e proteger os povos indígenas da Amazônia nos próximos quatro anos.

Segundo DiCaprio, que se uniu ao desafio através da organização Re:wild, focada no reflorestamento e que ele co-fundou em 2021:

Estamos inspirados pelos ambiciosos objetivos do Brasil em proteger a Amazônia, um dos lugares mais importantes para a vida selvagem no planeta, e estamos empolgados por poder apoiar esses esforços por meio do Desafio Protegendo Nosso Planeta, revelou em um comunicado à imprensa obtido pela revista PEOPLE.

Bezos, por sua vez, está envolvido através do seu Bezos Earth Fund, uma iniciativa que ele lançou junto com sua noiva, Lauren Sánchez, para combater as mudanças climáticas.

A Amazônia é crucial para o futuro da biodiversidade global e do clima, e nós recebemos o compromisso do presidente Lula e do governo brasileiro de protegê-la, afirmou Cristián Samper, diretor administrativo e líder de soluções naturais do Bezos Earth Fund.

O Desafio Protegendo Nosso Planeta tem grandes metas, incluindo eliminar o desmatamento na Amazônia, proteger permanentemente cerca de 145 milhões de acres de terras públicas não designadas e fortalecer tanto a gestão das áreas protegidas existentes quanto os direitos dos guardiões indígenas da Amazônia brasileira.

Com DiCaprio e Bezos na linha de frente desse projeto, certamente podemos esperar uma ação poderosa e transformadora em prol desse tesouro natural tão precioso.