Stenio Garcia é internado com infecção generalizada no sangue causada por bactéria

02/07/2023 | 13:11



Stenio Garcia foi internado em um hospital do Rio de Janeiro após ser diagnosticado com um quadro de septicemia aguda, uma infecção generalizada no sangue causada por bactéria. Segundo informações do jornal O Globo, o ator sentiu fortes no quadril e nas pernas.

O artista está acompanhado da esposa Mari Saade e teve uma leve melhora após tomar antibiótico intravenoso. Ele está consciente e não está precisando da ajuda de aparelhos para respirar.

No hospital, o ator realizou testes laboratoriais, tomografias do crânio, do abdômen e do pulmão. O médico teria proibido visitas para que Stenio tenha melhor recuperação.