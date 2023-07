Enquanto outros curtiam a festa, Alexandre Suita procurava por estátua de decoração durante madrugada em A Grande Conquista

02/07/2023 | 13:11



Na noite do último sábado, dia 1º, os participantes de A Grande Conquista curtiram a Festa Quartzo equipados com lookinhos rosas e muita animação. Embora a grande maioria estava dançando até o chão na pista, alguns moradores da Mansão passaram a madrugada refletindo sobre as relações dentro da casa ou até procurando um amigo desaparecido.

Gyselle fez um desabafo a Thiago Servo:

- Às vezes tem uma coisa que me deixa muito triste, eu me sinto abandonada, porque eu fui abandonada pelo meu pai e estou vivendo isso aqui... Não me faz bem, desculpa.

E recebeu o apoio do amigo, que até puxou uma cadeira para sentar ao seu lado:

- Vou ficar aqui perto. Jamais vai estar abandonada. Você nunca está sozinha, não entendeu isso ainda, não?

Logo em seguida, Toko se aproximou e também deu suporte para a atriz. Em outro momento, a famosa ainda refletiu com Thiago sobre a relação deles dentro do confinamento e confessou que está sentindo que Alexandre Suita começou a ter sentimentos por ela:

- Talvez você goste de mim por causa disso, eu te digo a verdade. Eu não fico de joguinho. Eu não vim aqui para me apaixonar. Eu senti talvez hoje que o Ale ficou meio apaixonadinho por mim. Porque ele joga muita indireta e se preocupou comigo. [...] Eu acho sim que ele sentiu um negocinho por mim.

- Gyselle arregaçando corações, respondeu Servo.

O artista revelou a Gyselle que se machucou com os últimos acontecimentos na relação dos dois.

- Eu já me machuquei demais, já te machuquei, já me machuquei com pessoa já fora. Você pode me respeitar? Estou te pedindo. Toda essa situação me machucou bastante.

Outra pessoa que não estava conseguindo curtir plenamente a festa era Suita, que notou o sumiço da estátua de decoração carinhosamente batizada de Alfred, que não estava em seu lugar habitual da sala, e partiu em uma busca pelo amigo. O conquisteiro questionou os participantes do programa sobre o paradeiro e Gabriel opinou:

- Alguém bêbado que pegou e escondeu.

Enquanto isso, Murilo se divertia com a situação e disse rindo a Gabriel:

- Ele tá sentado na cadeira. Está p**o.

Felizmente, Suita conseguiu reencontrar o amigo e ficou abraçado com a estátua. Gabriel acredita que o responsável tenha sido Murilo. Após Sandra questionar sobre a estátua de decoração, Alexadre respondeu:

- Gabriel achou. Estava no armário embaixo dos pratos.