Príncipe William aproveita pizza ao lado de Príncipe George durante partida de críquete

02/07/2023 | 13:10



Príncipe William e seu filho mais velho, Príncipe George, são conhecidos por compartilhar momentos esportivos juntos e foram flagrados em uma cabine privada enquanto assistiam à partida entre Inglaterra e Austrália, no quarto dia do segundo teste das Cinzas, em Lord's, em Londres.

Príncipe William, com seus 41 anos de idade, usava uma camisa azul clara, combinada com um blazer azul e óculos escuros, enquanto acompanhava a ação no campo ao lado de seu filho mais velho, de nove anos de idade.

O jovem príncipe seguiu os passos elegantes de seu pai ao vestir um conjunto semelhante, composto por uma camisa xadrez e um paletó azul escuro. Durante o jogo, os dois foram flagrados várias vezes fazendo expressões parecidas, com o marido da Kate Middleton aparentemente apontando e explicando as jogadas para seu filho.

Em uma foto adorável, eles até foram capturados tomando suas bebidas em perfeita sincronia. Além disso, durante a partida, um Príncipe George extasiado recebeu uma mini-replica da urna das Cinzas das mãos de Richard Thompson, presidente do Conselho de Críquete da Inglaterra e País de Gales. Fotógrafos habilidosos capturaram o momento, incluindo um orgulhoso Príncipe William sorrindo para a reação animada de seu filho.

Em um intervalo no jogo, a dupla aproveitou para se levantar e pegar alguns petiscos. O jovem nobre foi flagrado em câmera devorando uma fatia de pizza enquanto observava o local, enquanto seu pai conversava animadamente com outros convidados, incluindo o primeiro-ministro britânico Rishi Sunak.