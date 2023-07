Santo André é derrotado no Rio e terá jogos decisivos

Da Redação



02/07/2023 | 12:05



Em solo fluminense, o EC Santo André perdeu para o Resende FC ontem e terá rodadas decisivas nas próximas semanas para definir seu destino no Campeonato Brasileiro da Série D. Em partida válida pela 11ª rodada, o Ramalhão foi derrotado por 2 a 0 para Lobo Guará carioca, e estacionou nos 15 pontos na classificação do Grupo 6, na quarta posição, já o adversário chegou a 13, na quinta, a três rodadas do fim da primeira fase.

Devido a conflito de agenda, o Ramalhão jogou no mesmo horário e com um time alternativo. Pela Copa Paulista, o Santo André foi goleado por 4 a 0 pela Portuguesa, no Canindé, na Capital, no primeiro jogo da equipe na competição. A equipe B já inicia a disputa na lanterna da competição.

No jogo disputado pela Série D, quem balançou a rede adversária foi o Resende, aos 35 minutos do primeiro tempo, com a revelação do time carioca João Felipe.

Ainda no primeiro tempo, Liberato, do Santo André, e Khevin Fraga, do Resende, foram expulsos da partida. No segundo tempo, com 20 jogadores em campo, o Ramalhão levou outro gol logo no ínício, aos dois minutos. Com o resultado favorável, o time carioca se fechou e garantiu a vitória.

Agora o Ramalhão ainda terá a oportunidade de consolidar a classificação em duas ocasiões dentro de seus domínios, contra o Nova Iguaçu (8) e o Democrata (22). Encarando mais uma partida fora contra o Vitória, no Espírito Santo (15).

COPA PAULISTA

Na outra derrota do sábado, o time B do Santo André começou a partida desatento e levou o primeiro gol aos dois minutos, com Chrigor. A Lusa permaneceu se impondo contra a equipe do Grande ABC, e terminou o primeiro tempo vencendo por 3 a 0. Lucas Paraizo, aos 28, e Rone, aos 32, garantiram a boa vantagem na ida aos vestiários.

No segundo tempo, a equipe da Capital continuou com o mesmo ímpeto, circulando a bola, mantendo a posse e aproveitando as chances que o Ramalhão cedia. Chrigor, autor do primeiro gol, sofreu e cobrou o pênalti que selou a goleada.

Para se recuperar, o Santo André B terá um rival regional pela frente. Pela segunda rodada da Copa Paulista, o Ramalhão enfrentará o EC São Bernardo, popular Cachorrão, no próximo sábado, às 15h, no Estádio Bruno José Daniel, na cidade andreense.