Palavra do Leitor - 2 de julho de 2023

02/07/2023 | 11:22



Racismo

Assisti ao vídeo em que cinco homens brancos da Prefeitura de São Bernardo anunciam que a administração municipal é antirracista! (Cena Política, dia 30) É evidente que o prefeito Orlando Morando fez aprovar a lei que pune atos de discriminação ou preconceito por causa de raça, cor e etnia dentro de equipamentos esportivos da cidade, pegando uma carona descarada na polêmica em torno dos ataques de torcedores europeus ao jogador brasileiro Vinicius Júnior, apenas para tentar aplacar a denúncia de racismo administrativo que sofreu na Organização das Nações Unidas.

Teresa de Fátima Vicks - Santo André

Empregos

‘Região encerra mês de maio com saldo de 1.404 empregos formais’ (Primeira Página, dia 30). Paulo serra todo dia dá uma surra em Orlando Morando como prefeito, e Ana Carolina vem se destacando brilhantemente como deputada, colocando Carla Morando como a menos atuante do Estado. Vergonha para São Bernardo esse casal de políticos.

Fábio Telles - do Facebook

Escola e família

A verdadeira função da escola é ensinar o saber, promover o conhecimento e preparar nossas crianças e jovens para a vida. Por isso a importância da família de acompanhar o desenvolvimento do seu filho, verificar o material de seus filhos, comparecer a todas as reuniões na escola. A escola é o lugar do conhecimento. Educar é um dever da família, a quem cabe ensinar os valores morais. Só teremos uma melhoria na educação quando a família tomar consciência de que tem de caminhar junto com a escola.

Marcelo Francisco Coelho - São Bernardo

Moradores de rua

O Diário nos presenteou com mais um dos seus atos de altruísmo abençoado, por meio da jornalista Thainá Lana, em relação à temática relevante que alimenta de esperança a população em situação de rua da nossa coirmã São Bernardo (Setecidades, dia 28). E nossa gratidão, como leitores e moradores das sete cidades, se estende em reconhecimento e gratidão às pessoas e seres humanos como Ana do Carmo, Ana Nice, representantes do governo federal, da Defensoria e Ouvidoria Pública. Assim como entidades do Grande ABC, Movimento Nacional da População de Rua, Projeto Meninos e Meninas de Rua, Casa Neon Cunha, Pastoral do Povo de Rua e outros afetos à causa. Nessa audiência humanitária e de amor ao próximo, sentou-se à mesa o pedagogo e padre Júlio Lancellotti. E não importa que você, leitor, seja católico, cristão, xintoísta, budista, espírita, maçom, agnóstico, evangélico ou ateu; temos, de reconhecer que o Deus de todos nós fez com que o padre Júlio saísse do seu altar para entregar sua vida ao povo em situação de rua.

Cecél Garcia - Santo André