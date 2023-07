É preciso fortalecer

Do Diário do Grande ABC



Sete têm mais força que cinco, isso é inegável. Principalmente quando o que está em questão é o destino de uma das mais importantes regiões do País. Desde 20 de dezembro do ano passado o Grande ABC está dividido. Foi nessa data que três dos sete municípios deixaram o Consórcio Intermunicipal por não concordarem com a eleição que definiu o comando do colegiado.

Contrariados, os prefeitos de São Bernardo e São Caetano decidiram sair e arrastaram com eles Ribeirão Pires, que pouco tempo depois reviu a sua decisão e voltou a integrar a entidade regional.

Passados seis meses do ‘racha’, o prefeito de Diadema e vice-presidente do Consórcio, José de Filippi Júnior, em entrevista publicada nesta edição do Diário, alerta para a necessidade de recomposição. E por um motivo simples, o repasse de verbas oriundas do governo federal, por meio do PAC (Plano de Aceleração do Crescimento) Regional, e também do Executivo estadual.

Ele destaca a intenção do governador Tarcísio de Freitas e do prefeito da Capital, Ricardo Nunes, em agendar uma reunião com os representantes da Região Metropolitana de São Paulo por meio dos consórcios existentes. Isso é natural, pois é mais produtivo dialogar com uma entidade que representa os municípios de determinada localidade do que falar com cada um deles em separado.

Filippi diz que a história fará com que os prefeitos retomem as suas cadeiras no Consórcio. Os moradores dos municípios desgarrados torcem para que seus prefeitos retornem ao colegiado o mais breve possível, pois correm risco de serem preteridos no envio de repasses vindos de Brasília ou do Palácio dos Bandeirantes.

Regionalidade é uma das bandeiras empunhadas por este Diário ao longo de sua história. E, para o bem das 2.696.530 de pessoas que moram nas sete cidades, é necessário que os prefeitos superem diferenças pessoais e se acertem em torno de uma instituição. Afinal de contas, os prefeitos passam, as cidades ficam.