Pabllo Vittar abre o jogo sobre haters: - É o que mais me deixa triste!

Pabllo Vittar é um dos nomes mais comentados e talentosos do pop nacional, e a cantora tem várias músicas conhecidas que vivem na boca do público - além de, é claro, ter canções com várias participações de famosos.

A artista arrumou um tempinho em sua agenda para dar uma entrevista para Pedro Bial e durante o bate-papo que foi ao ar na última sexta-feira, dia 30, Pabllo Vittar mencionou que os haters são algo que ela realmente fica abalada.

- Sei que não sou perfeita, estou longe disso, mas a gente aprende todos os dias. E o que mais me deixa triste é que os comentários assim muitas vezes vêm de pessoas que eu conheço, de fãs de longa data. Me afastei do Twitter e das redes sociais em geral por isso. Fiz um ano e dois meses de terapia intensiva e continuo fazendo. Acho importante falar sobre isso porque temos que cuidar da nossa saúde mental.

Pabllo ainda comentou com mais detalhes sobre as críticas que sofre.

- Sempre sofri esse tipo de hate, desde o início da minha carreira, e de pessoas preconceituosas mesmo, que não aceitam o sucesso de um menino gay do Nordeste. Mesmo fazendo fazendo grandes coisas, como Coachella e Lollapalooza, isso ainda afeta a gente.

Já sobre as performances como drag queen, Pabllo explicou:

- Não gosto de dizer que sou uma mulher no palco. Digo que sou uma pessoa que performa o feminino na sua maior abundância. Sou um menino gay que faz drag, que vive de sua arte. Sou muito feliz fazendo isso.