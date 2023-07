Charge - 2 de julho de 2023

Seri

Do Diário do Grande ABC



02/07/2023 | 11:05



São duas as preocupações de momento do prefeito de Diadema, José de Filippi Júnior (PT). Uma delas é superar os obstáculos que impedem a administração de captar empréstimos que ajudariam a tocar obras de seu plano de governo, especialmente na área da saúde. A outra é a perda de unidade do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, abalada com a decisão de Orlando Morando (PSDB) e José Auricchio Júnior (PSDB), respectivamente chefes do Executivo de São Bernardo e São Caetano, de abandonarem a entidade. O petista acha que os colegas agiram movidos pela emoção e pela paixão. “A história vai fazer com que esses dois municípios voltem para o Consórcio. No momento, estamos vivendo uma situação ruim, de desarticulação”, conjectura o diademense.