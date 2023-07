Usuários dos CAPS de Diadema estão na Copa da Inclusão 2023

Da Redação



02/07/2023 | 10:53



Usuários e profissionais dos CAPS (Centros de Atenção Psicossocial) de Diadema vão participar da Copa de Inclusão 2023, evento tradicional que reúne diversos serviços de saúde mental do Estado de São Paulo, entre CAPS, Cecco (Centro de convivência e cooperativas), residências terapêuticas, unidades de acolhimentos e serviço de Consultório na Rua entre outras, para uma competição esportiva, cultural e terapêutica.

Segundo Maria Regina Tonin, coordenadora da Área de Saúde Mental da SMS (Secretaria Municipal da Saúde), “a disputa, anual, reúne trabalhadores e usuários dos serviços de saúde mental a fim de promover o cuidado sob várias perspectivas, como ressocialização e inclusão, trazendo bem-estar, saúde e qualidade de vida para os envolvidos”, explica a profissional.

Na última quarta-feira (28), 16 pessoas representando do CAPS Norte participaram da abertura do evento, no Sesc Itaquera.

O torneio segue pelos próximos cinco meses e contará com disputas de futsal, vôlei, queimada, tênis de mesa, mini maratona, damas, dominó e xadrez; além de apresentações musicais, danças e feira de geração de renda.

A Copa, organizada pela ONG Sã Consciência, seguirá acontecendo pelos próximos 4 meses, sempre na última quarta-feira de cada mês, no SESC Itaquera. O evento reúne mais de uma centena de territórios e está na sua 22ª edição.