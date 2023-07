Santo André realiza mutirão de oftalmologia para 1,3 mil crianças e adolescentes

Da Redação



02/07/2023 | 10:43



A Secretaria de Saúde de Santo André realizou neste sábado (1º) um mutirão de consultas e exames de oftalmologia infantil na FMABC (Faculdade de Medicina do ABC). Foram ofertados atendimentos para 1,3 mil crianças e adolescentes, com o objetivo de detectar problemas como miopia, hipermetropia, astigmatismo entre outros.

A ação teve a participação especial de super-heróis e contou com brinquedos infláveis, pipoca e algodão doce. A iniciativa faz parte da série de forças-tarefa que visam zerar a fila por consultas e exames na rede especializada que estavam represados desde a pandemia da Covid-19.

“Com os diversos mutirões que estão sendo realizados nas últimas semanas estamos conseguindo zerar as filas e reduzir de maneira significativa o tempo de espera por consultas e exames na rede”, afirma o prefeito Paulo Serra (PSDB).

Neste fim de semana (1° e 2), além das consultas e exames de oftalmologia infantil, estão sendo ofertados consultas de endocrinologia e exames de ultrassom.

As consultas de endocrinologia ocorrem no Centro Médico de Especialidades (CME) Xavier de Toledo, com 790 pacientes agendados. E a equipe do Centro Hospitalar Municipal (CHM) vai realizar mais 1,4 mil exames de ultrassom, sendo 700 no sábado e 700 no domingo.

“Temos unido forças para conseguir zerar a fila por atendimento médico especializado em Santo André. São consultas de diversas especialidades que estão sendo ofertadas graças ao reforço que temos feito nas nossas equipes médicas. Esse era um compromisso que assumimos com a população e que estamos cumprindo”, comenta o secretário de Saúde, Gilvan Junior.

Rute Rosa, moradora do bairro Santa Teresinha, elogiou a iniciativa ao levar a filha Helena, de 7 anos, para atendimento. "Me surpreendi com a organização. Fomos muito bem atendidas e fui informada que minha filha não vai precisar de óculos, agora é só ir fazendo as consultas de rotina", pontou.

Mutirões - As forças-tarefa da Secretaria de Saúde de Santo André terão prosseguimento ao longo do mês de julho e início de agosto. Serão ofertados mais 5,6 mil exames de ultrassom, além de consultas adicionais de outras especialidades que ainda apresentem filas represadas.

Todas as consultas são previamente agendadas, ou seja, os atendimentos são realizados com dias e horas marcados.

Atendimento - Os mutirões começaram em janeiro, mas foram intensificados a partir de maio, com a oferta de 28.531 procedimentos em diversas especialidades nos últimos dois meses. Após a realização das forças-tarefa, o tempo de espera por consultas na rede especializada será de no máximo 40 dias.