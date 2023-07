Ribeirão Pires promove neste domingo (2) a Feira Novo Mundo

Da Redação



02/07/2023 | 10:35



A Prefeitura de Ribeirão Pires, neste domingo (2) a Feira Mundo Novo. O evento, que visa fomentar a economia criativa, traz shows, atrações infantis e empreendedores regionais para o Paço Municipal (Rua Miguel Prisco, 288).

“A Feira Mundo Novo nada mais é do que um grande encontro entre pessoas que buscam uma alternativa mais criativa e sustentável de lazer e cultura. O evento proporciona um espaço para novos produtores divulgarem e comercializarem seus produtos, ocupando espaços públicos e fomentando a economia local, além de construir novos caminhos e parcerias entre artistas e público”, comenta o curador da feira, Guilherme Nakata.

O evento, que conta com 20 expositores, traz marcas autorais e empreendedores artesanais, além de apresentações do DJ Vini Pimenta, Curumin E Saulo, e do grupo Gullivera. Já para as crianças, o Liporoni’s Circus e a Caravana Lúdica também marcam presença no evento.

“Ribeirão Pires tem calendário de eventos para toda a família e estilos, com a proposta de valorização da cultura local. Trazemos artesanato, gastronomia e atrações regionais para incentivar esse mercado na Estância. Apoiamos o desenvolvimento do empreendedorismo criativo e inovador, um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU”, observa o prefeito Guto Volpi.

Com entrada franca, o evento acontece a partir das 11h.

Princesa do Chocolate sai hoje

Após semanas de ensaios de oratória, treino de passarela e gravações nos principais pontos turísticos com as candidatas à Princesa do Chocolate, a Prefeitura escolhe nesta domingo, às 19h, a nova representante do festejo. O evento aberto ao público acontece na Vila do Doce.