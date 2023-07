Tigre empata com Botafogo-PB e chega a cinco jogos sem vencer

Renan Soares

Do Diário do Grande ABC



02/07/2023 | 10:25



O São Bernardo aumentou a sequência sem vitórias no Campeonato Brasileiro da Série C. Na tarde de ontem, jogando no Estádio 1º de Maio, o Tigre não fez valer o mando de campo no empate sem gols contra o Botafogo da Paraíba, em partida válida pela 11ª rodada, e pode cair da terceira para a sexta posição na tabela ainda hoje. A equipe chegou ao quinto jogo sem triunfar na competição.

No primeiro tempo, a equipe do Nordeste iniciou a partida pressionando, com marcação alta no campo de ataque. Após segurar a pressão inicial, o Tigre teve a primeira grande chance do jogo, em chute de Bruno Santos depois de trapalhada dos zagueiros do Botafogo. Aos 19, nova oportunidade, após cruzamento rasteiro de Alex Reinaldo pela direita, Silvinho encheu o pé e acertou a trave, no melhor momento do Tigre no jogo.

Na segunda etapa do jogo, o cenário era parecido, com pressão do São Bernardo, principalmente pelas laterais do campo. Já no fim, com a perda de intensidade do time da região, o Botafogo quase conseguiu garantir os três pontos, primeiro após cobrança de escanteio, aos 37. Em bate e rebate na área, Natan marcou para o Botafogo, porém em posição de impedimento. Aos 43, em contra-ataque, um chute cruzado passou tirando tinta da trave.

No total, o Tigre finalizou 21 vezes durante a partida, mas acertou o gol em apenas quatro oportunidades.

Com o resultado, o Tigre, com 18 pontos, pode ser ultrapassado na tabela pelo São José (RS), Volta Redonda (RJ), e pelo Náutico (PE), caso estas equipes vençam hoje.

O time da região volta a jogar pela competição contra o Altos, do Piauí, no sábado (8), novamente em casa.

FICHA TÉCNICA

SÃO BERNARDO FC

Alex Alves; Alex Reinaldo (Jeferson), Léo Paraíso (Rafael Vaz), Matheus Salustiano e Arthur Henrique; Carlos Itambé, Henrique Lordelo, Rodrigo Souza e Bruno Santos; Silvinho (João Carlos) e Bruno Michel (Gionnotti).

Técnico: Márcio Zanardi.

BOTAFOGO-PB

Mota; Ricardo Luz, Pedro Carrerete, Lucas Santos e Zé Mário; Wesley Dias, Netinho (Natan Costa) e Gerson Magrão (Rogerinho); Matheus Anderson, Marco Antônio (Jaílson) e Bismark (Bruno Mota).

Técnico: Felipe Surian.

Juiz: André Luiz de Freitas Castro (GO).

Renda e público: R$ 13.090 (1.081 pagantes).

Local: Estádio 1º de Maio, em São Bernardo, ontem à tarde.