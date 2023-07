Graciele Lacerda embarca para acompanhar shows de Zezé Di Camargo e detalha perrengues

02/07/2023 | 09:10



A noiva de Zezé Di Camargo faz sempre muita questão em estar presente na vida do cantor, seja dentro de casa ou até mesmo acompanhando os shows que o sertanejo faz rodando por todo o Brasil - e até mesmo fora.

Recentemente, a influenciadora fez questão de dividir com seus fãs e seguidores das redes sociais que embarcou para acompanhar o noivo em algumas apresentações, mas não escondeu tamanho do cansaço. Logo de cara, Graciele Lacerda contou sobre a correria que é para chegar ao local onde ele se apresentaria.

- Estamos indo para Fortaleza agora. De lá, a gente já pega um carro para ir para Canoa Quebrada, eu acho. O show parece que é lá perto. Hoje o show para encerrar essa temporada no Nordeste é em Aracati, no Ceará. A gente desce em Fortaleza e pega o carro. E aí passa no hotel rapidinho para se arrumar para ir pro show. Foi incrível essa temporada. No primeiro dia eu fiquei morta. A gente chegou já com dois shows.

Até então parecia que estava tudo bem, mas logo em seguida a influenciadora começou a reclamar e deu alguns detalhes do que anda vivendo.

- Eu já estava assim: Ai meu Deus do céu, eu vou ficar louca!. Não é fácil acompanhar, não. É uma loucura! Muda totalmente a rotina. Você não dorme direito, não faz nada direito. Hoje, por exemplo, eu não consegui acordar para treinar. Não consegui acordar mais cedo. Eu tenho um monte de coisa ainda para resolver no celular. Vou resolvendo no meio do caminho. É muito cansativo, é muita correria. Eu me coloquei no lugar dele [de Zezé Di Camargo]. Eu acho que eu também gostaria de ter uma pessoa ali me dando apoio, em todos os sentidos. Apoio moral, cuidado. Então, nessas horas a gente vê o quanto que isso é importante.

Vixe, que perrengue, né!?