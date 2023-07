Lula vai a ato de Bicentenário da Independência em Salvador

02/07/2023 | 08:36



A agenda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) neste domingo prevê compromissos públicos na Bahia. A previsão é de ele chegar em Salvador às 8h30 e, às 9h, participar da cerimônia de obliteração de selos comemorativos do Bicentenário da Independência do Brasil na Bahia.

O dia 2 de julho celebra a independência do Brasil na Bahia. A data em que as batalhas iniciadas em fevereiro de 1822 chegaram ao fim e as tropas portuguesas foram expulsas do Estado, consolidando o fim do domínio de Portugal, em 1823, ou seja, há 200 anos.

Às 9h30, Lula participa de uma caminhada que parte do Largo da Soledade, no bairro da Liberdade. Depois, ao meio-dia, o presidente parte para Ilhéus, onde ele participa amanhã da cerimônia de início das obras da Ferrovia de Integração Oeste-Leste (FIOL I).