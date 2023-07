'Saída do Manoel Soares é uma derrota para todos nós', diz Paulo Vieira, da Globo

01/07/2023 | 20:03



Paulo Vieira, humorista da Globo, usou o Twitter para demonstrar insatisfação com a demissão de um colega de emissora. "A saída do Manoel Soares é uma derrota para todos nós", escreveu, em referência ao ex-apresentador do Encontro com Patrícia Poeta.

Após a repercussão do comentário, que já conta com quase 1 milhão de visualizações e recebeu cerca de 25 mil curtidas, o artista fez uma nova postagem mostrando uma captura de tela indicando que não pretendia mais ler os comentários de internautas sobre o fato, com a inscrição: "As notificações foram silenciadas nesta conversa".

Manoel Soares demitido da Globo

A demissão de Manoel Soares foi feita num contexto que já dura alguns meses em que uma série de situações constrangedoras entre ele e Patrícia Poeta ocorreram na atração. Neste sábado, 1º de julho, Manoel Soares disse se deparou com "absurdos" e "notícias falsas" envolvendo seu nome depois da demissão.

"Não sou o primeiro nem o último homem com minhas origens que vai ser alvo de ataques dessa forma. Há séculos usam a estratégia de alegar comportamento abusivo para desqualificar homens negros", destacou, sobre supostas acusações ao seu comportamento na Globo.

Quem é Paulo Vieira?

Nascido em Goiás, mas tendo passado boa parte da juventude no Tocantins, Paulo Vieira começou a chamar atenção do humor nacional ao participar do quadro Quem Chega Lá, no Domingão do Faustão, em 2015.

Anos depois, fez parte do elenco fixo do Programa do Porchat, da Record. Mais recentemente, foi contratado pela Globo, ganhando destaque no BBB, entre outros programas. Em dezembro de 2022, o humorista relatou ter sofrido com uma série de mensagens e ligações de teor racista, chegando a receber o apoio de Lula.