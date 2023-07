Multicampeão olímpico, Caleb Dressel volta a falhar e fica fora do Mundial de Natação

01/07/2023 | 16:38



Dono de cinco medalhas de ouro na Olimpíada de Tóquio, em 2021, o americano Caleb Dressel decepcionou ao desperdiçar quatro oportunidades de conquistar uma vaga no Mundial de Natação, que acontecerá em agosto, em Fukuoka, no Japão. Em sua última tentativa, nos 50 metros livre, neste sábado, o multicampeão olímpico terminou apenas no modesto 22º lugar.

Durante o Campeonato Americano, em Indianápolis, Dressel teve sua melhor exibição um terceiro lugar nos 50m borboleta, evento não olímpico. Ele empatou em quinto lugar nos 100 livre e não avançou para a final principal nem nos 50m nem nos 100m livre.

Esta foi sua primeira competição de alto nível desde que resolveu dar um tempo do esporte após o Mundial de 2022, em Budapeste, alegando motivos de saúde - foram duas medalhas de ouro na capital da Hungria, no ano passado.

"Não é certo para eu falar sobre o que aconteceu, em que estado ele estava, mas posso dizer que ele se recuperou. Ele está feliz e estamos prontos para continuar em frente. Fisicamente, ele está bem. Mentalmente, ele está bem. Está feliz em começar a rotina para recuperar sua força", disse Anthony Nesty, treinador do americano.

Dressel fez parte da equipe americana nos últimos três Mundiais (2017, 2019 e 2022), e conquistou 17 medalhas, sendo 15 de ouro. Aos 26 anos, o nadador agora vai focar sua atenção nas classificatórias olímpicas dos EUA, que começarão em agosto.