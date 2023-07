Corinthians tem volta de medalhões em último treino antes de enfrentar Bragantino

01/07/2023 | 15:23



Vanderlei Luxemburgo está com tudo pronto para enfrentar o Red Bull Bragantino no domingo, às 11 horas, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com uma semana completa para treinar com os titulares, o técnico do Corinthians intensificou os trabalhos táticos e as movimentações defensivas no CT Joaquim Grava, visando se afastar da zona de rebaixamento da competição.

Depois de vencer o Liverpool-URU com os reservas na última quarta-feira, por 3 a 0, o treinador indicou no trabalho deste sábado que irá voltar com os medalhões para o jogo de domingo. Cássio e Gil retornam ao time mesmo após a boa atuação de Carlos Miguel e Caetano, respectivamente. Fagner, Yuri Alberto e Roger Guedes também treinaram normalmente e devem começar entre os 11.

Principal peça no meio-campo, Renato Augusto ainda não deve estar à disposição para o jogo na Neo Química Arena, em São Paulo. Em entrevista recente, Luxemburgo indicou que o meia está em fase final de recuperação e deve retornar apenas contra o América-MG na quarta-feira, pela Copa do Brasil. Com 35 anos, o jogador vem sofrendo com seguidas lesões na temporada e ainda não conseguiu encaixar uma sequência de partidas.

Suspenso, Fábio Santos também não enfrenta o Red Bull Bragantino. O terceiro cartão amarelo abre passagem para o jovem Matheus Bidu se consolidar ainda mais na lateral-esquerda. Contratado do Cruzeiro no final do ano passado, o jogador de apenas 24 anos caiu nas graças de Luxemburgo e assumiu a titularidade nos últimos três jogos, com um empate, uma vitória e uma derrota.

Em campo com os titulares, Luxemburgo focou no trabalho de bola parada e nas movimentações táticas durante a semana. Um dos principais desafios do treinador é melhorar os números da defesa: são 16 gols sofridos em apenas 12 jogos. Na 15ª posição do Campeonato Brasileiro, o Corinthians tem apenas 12 pontos, um a mais do que o Goiás que abre a zona de rebaixamento.

Um provável Corinthians para enfrentar o Bragantino no domingo tem: Cássio; Fagner, Gil, Murillo (Bruno Méndez) e Matheus Bidu; Fausto Vera, Maycon e Ruan Oliveira; Adson (Guilherme Biro), Róger Guedes e Yuri Alberto.