Motoristas do transporte público andreense aprendem Libras

Coluna Social



02/07/2023 | 07:00



Em um mundo onde as palavras são silenciosas, as mãos ganham vida para expressar pensamentos e emoções. Eliseu Terozi, 59 anos, aposentado, nasceu surdo e é passageiro de linha de ônibus em Santo André. Anderson Roberto Mortari é motorista da andreense Viação Guaianazes. Os dois têm em comum a busca pela forma de se comunicar. Eles são exemplos da ação que capacita profissionais com Língua Brasileira de Sinais.

“Quando entramos no transporte público e tentamos nos comunicar, nem sempre somos entendidos. Por isso, o curso de libras é tão necessário. Vamos ser gratos por isso”, sinalizou Terozi, que ainda ressaltou as dificuldades que a comunidade enfrenta ao pedir informações nos ônibus.

Até agosto deste ano, a iniciativa pretende alcançar todos os motoristas da categoria para contribuir para a construção de uma sociedade mais inclusiva. “Fiquei muito surpreso quando falaram do curso. É muito importante acolhermos a comunidade surda e agora me sinto preparado para interagir”, ressaltou Anderson.

A formação contemplará o aprendizado de expressões básicas a fim de preparar para situações do cotidiano. “Não se trata apenas de comunicação, mas também de empatia. Este é o primeiro passo para construir uma cidade para todos”, afirma o secretário Jobert Minhoca, idealizador do curso.

Segundo o censo do IBGE de 2010, há cerca de 8.171 pessoas da comunidade surda no município andreense. O principal objetivo é promover o acolhimento destes munícipes. “Acessibilidade é a nossa prioridade para que todos sejam bem atendidos”, reforça Carlos da Silva, diretor da SA Trans.

A equipe do Diário acompanhou o itinerário e traz a iniciativa aplicada na prática. Acompanhe a história também com o vídeo em nossas redes sociais.