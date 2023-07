Taylor Swift é multada em 14 mil reais por descarte irregular de lixo

01/07/2023 | 14:11



Taylor Swift simplesmente arrumou uma dor de cabeça para chamar de sua. A artista que vai se apresentador no Brasil ainda em 2023, teria sido multada em cerca de 14 mil reais por conta de um descarte de lixo completamente incorreto.

De acordo com informações do The NY Post, as infrações cometidas por Taylor Swift aconteceram na frente do prédio em que ela possui uma mansão de, pasme, três andares. Este imóvel foi comprado em meados de 2017 por cerca de 86 milhões de reais.

Ainda segundo a publicação, as ocorrências estão acontecendo desde 2018 e as intimações registram acúmulos de maços de cigarros, pilhas de jornais, papelão, garrafas e conteúdos espalhados do cinzeiro da casa da artista.