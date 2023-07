Caso Gugu: advogado de filhas pede a suposto novo filho que acelere exame de DNA

01/07/2023 | 14:00



Nelson Wilians, advogado que representa Rose Miriam Di Matteo e as gêmeas Marina e Sofia Liberato, filhas do apresentador Gugu Liberato (1959-2019), procurou os representantes do empresário Ricardo Rocha, que afirma ser filho do comunicador.

Com o intuito de buscar uma solução rápida, a fim de evitar uma exposição desnecessária de suas clientes - neste caso, as herdeiras de Gugu - Wilians confirma ter contactado os advogados do paulistano. "O objetivo é resolver a questão sem demora. O resultado de um exame de DNA é irrefutável e poderia proporcionar uma conclusão célere e definitiva para o caso", disse ele, em nota enviada ao Estadão.

Já o representante de Ricardo, que fez questão de salientar que o processo corre em segredo de justiça, afirmou que pretende aguardar que todos os interessados na questão, como o primogênito de Gugu, João Augusto Liberato, sejam antes citados para tomar conhecimento formal da ação movida pelo comerciante.

"Sem que todas as partes ingressem no processo, não há como produzir qualquer prova. Quando for o momento processual adequado mediante fiscalização do juízo, qualquer questão probatória será tratada dentro do processo, com a atuação direta das partes e seus advogados. Fora isso, não há o que ser comentado. Como já afirmei anteriormente, é uma questão que tramita em segredo de justiça, portanto devemos preservar a privacidade e intimidade das partes", disse ele, também por meio de nota.

Quando o caso do comerciante veio à tona

Ricardo Rocha, de 48 anos, protagoniza uma verdadeira reviravolta no caso Gugu. No dia 21 de julho, durante audiência judicial em São Paulo para discutir a herança do apresentador, ele alegou, por meio de documento apresentado por um oficial de justiça, ser filho do comunicador. Ele pediu exame de DNA, entrando, assim, na disputa pela fortuna de Gugu avaliada em R$ 1 bilhão.

Eles passaram a se encontrar diariamente no estabelecimento e ficaram amigos. Posteriormente, se envolveram mais intimamente. Em 1974, depois de passar férias no litoral paulista com a família para a qual trabalhava, Octacília descobriu que estava grávida e tentou entrar em contato com Gugu, o que não conseguiu. Ela, então, perdeu "totalmente o contato".

Quando ele iniciou a carreira televisiva, de acordo com a intimação, Ricardo Rocha começou a acompanhá-lo à distância. Quanto atingiu a maioridade, "entendeu protelar a busca do reconhecimento da paternidade para o futuro". Ele pede um exame de DNA, a partir da coleta de material genético dos filhos do apresentador.