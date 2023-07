Após boatos de affair, Bruna Marquezine e João Guilherme curtem festa junina juntos

01/07/2023 | 13:11



No último dia de junho, Bruna Marquezine curtiu um arraiá e ao lado de vários amigos para fechar o mês com chave de ouro! Dentre os famosos que marcaram presença, estava João Guilherme, que já foi alvo de boatos de affair com a atriz. Os dois curtiram muito a festa e encantaram os fãs com as interações.

Brincadeiras tradicionais de festa junina não faltaram no evento. Enquanto João Guilherme competia na corrida do saco, Bruna estava na linha de chegada esperando para ver quem seria o vencedor - que infelizmente não foi o ator.

Os dois ainda fizeram a brincadeira da laranja, em que a fruta é colocada na testa da dupla, que deve fazê-a descer até a barriga sem usar as mãos ou derrubar. Bruna Marquezine ainda viveu seu melhor momento cowgirl ao encarar o touro mecânico.

Juliette Freire, que é uma das grandes amigas de Bruna, também estava presente na festa e ainda ajudou a atriz a entregar os bilhetes do correio elegante. As duas dançaram, cantaram, se abraçaram e aproveitaram muito o evento.