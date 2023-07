Kourtney Kardashian pretende sair do Keeping Up With The Kardashians para embarcar em seu próprio negócio

01/07/2023 | 13:11



Aos 44 anos de idade, a famosa personalidade da TV, Kourtney Kardashian, parece estar pronta para deixar o mundo dos Kardashians para trás. Depois de estrelar incríveis 20 temporadas do reality show de sua família, Keeping Up With The Kardashians, além de três séries do mais recente programa no Hulu, The Kardashians, Kourtney está considerando cortar os laços com o seriado de sua família para embarcar em seu próprio empreendimento. Mas por que essa mudança súbita?

Parece que a recente gravidez anunciada por ela, fruto de seu relacionamento com Travis Barker, marcou uma mudança de perspectiva. A influenciadora quer criar um spin-off exclusivo sobre sua gravidez com o baterista do Blink-182, de 47 anos de idade. Uma fonte revelou ao RadarOnline:

- Kourtney aprendeu tudo o que podia com sua mãe, Kris Jenner, e com o programa. Ela não sente mais que precisa delas e quer desenvolver seu próprio império!

No entanto, essa decisão não é apenas sobre negócios. Rumores sugerem que Kourtney está cansada das intermináveis brigas com sua irmã, Kim Kardashian, de 42 anos de idade. Ela quer se afastar do drama familiar e se concentrar em construir sua própria marca longe dos irmãos. A fonte acrescentou:

- Ela quer um spin-off completo do Kravis de The Kardashians que não envolva suas irmãs.

Kourtney recentemente fez manchetes ao anunciar publicamente sua gravidez durante um show do Blink-182 e segurando um cartaz com a mensagem:

Travis, estou grávida.

A socialite surpreendeu a todos com sua abordagem única e sem consultar a família. Parece que ela está determinada a tomar as rédeas de sua própria vida.

Enquanto Kourtney toma essas decisões corajosas, o Mail Online entrou em contato com seus representantes em busca de um comentário oficial. E como se não bastasse, a estrela finalmente atualizou seu nome na carteira de motorista, mais de um ano após se casar com Travis Barker. Ela compartilhou em seu Instagram uma foto da sua nova carteira de motorista temporária, agora exibindo o nome Kourtney Kardashian Barker.

É claro que essa mudança representa uma nova fase na vida de Kourtney, enquanto ela se afasta da família e busca sua independência. Ficaremos de olho para ver como ela vai construir seu próprio império e se distanciar da família Kardashian/Jenner.