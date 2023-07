Santo André B estreia na Copa Paulista neste sábado (1º)

Cleber Ferrette

Do Diário do Grande ABC



01/07/2023 | 13:04



O Santo André B começa hoje a caminhada pelo título da Copa Paulista. O time vai entrar em campo no mesmo horário que o time A, às 15 horas, no Canindé, contra a Portuguesa de Desportos. O Ramalhão está no Grupo C da competição que além da Lusa também tem EC São Bernardo, AD São Caetano, Portuguesa Santista e São José. O campeão da Copa Paulista ganha o direto de escolher se em 2024 disputa a Copa do Brasil ou o Campeonato Brasileiro da Série D. Ainda que o time A esteja disputando a Série D este ano, a vaga para o próximo ano não está garantida. uma vez que o time não atingiu os critérios de ranqueamento da Federação Paulista.

A base do time que vai disputar a Copa Paulista é composta por atletas do Sub-20, que vão jogar ao lado de profissionais que não forem relacionados para jogos do Brasileiro. O técnico Márcio Grigio acredita que essa receita pode dar certo. “Essa mescla ajuda os jovens a amadurecerem e evoluírem mais rápido. A ansiedade é algo natural, mas aos poucos todos vão ganhando confiança para fazer o seu melhor”, disse.

Para a Copa Paulista, o clube contratou os zagueiros Henrique Preissler, Guilherme Matheus, e nesta sexta-feira (30) confirmou a chegada do goleiro João Gabriel, que veio da Linense.