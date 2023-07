São Bernardo joga para recuperar vice-liderança

Cleber Ferrette

Do Diário do Grande ABC



01/07/2023 | 12:55



Após perder a vice-liderança para o Operário-PR, o São Bernardo FC joga hoje precisando retomar o caminho das vitórias para voltar a brigar pela ponta da tabela. O Tigre não vence há quatro rodadas e quer pôr fim a essa seca na partida de logo mais, às 16 horas, em um confronto direto contra o Botafogo da Paraíba, no Estádio Primeiro de Maio, em partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C.

Esse tempo sem vitórias do Tigre fez com que muitos adversários se aproximassem na tabela. Caso volte a não somar pontos no jogo de hoje e dependendo dos resultados da rodada, o São Bernardo pode até cair para a oitava posição. O técnico Márcio Zanardi considera normal essa oscilação e acredita na retomada das vitórias. “A competição é dura, com bons times. Perdemos alguns jogadores e estamos trabalhando para colocar as coisas nos eixos. É ter tranquilidade e serenidade que vamos brigar lá em cima”, disse.

FICHA TÉCNICA

SÃO BERNARDO

Alex Alves, Jeferson, Bruno Azevedo, Matheus Salustiano e Carlos Itambé, Davi Gabriel, Henrique Lordelo e Rodrigo Souza; João Carlos, Bruno Santos e Romisson.

Técnico: Márcio Zanardi.

BOTAFOGO-PB

Mota;Ricardo Luz, Pedro Carrerete, Lucas Santos e Zé Mário; Wesley Dias, Netinho e Gerson Magrão;Mateus Anderson, Jailson e Bismark.

Técnico: Felipe Surian.

Juiz: Andre Luiz de Freitas Castro-GO.

Local: Estádio Primeiro de Maio, às 16h.